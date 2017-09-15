Гвардиола: «„Ман Сити“ ждёт сложная игра, „Уотфорд“ отстаёт от нас лишь на два очка»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 5-го тура АПЛ против «Уотфорда»:

«Это будет сложная игра, учитывая, что она состоится лишь через три дня после матча с „Фейеноордом“. Эти переезды, Манчестер, Лондон... Времени на восстановление мало. Но мы должны научиться справляться с этим, если хотим стать хорошей командой.

„Уотфорд“ отстает от нас лишь на два очка, они великолепно стартовали. Они еще не проигрывали. Меня сильно впечатлило их выступление в матче с „Саутгемптоном“. Они полностью доминировали».

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