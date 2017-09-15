Ходжсон: «Я абсолютно уверен в том, что сохраню „Кристал Пэлас“ в Премьер-Лиге»

Новый главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон не сомневается, что его команда не вылетит в Чемпионшип по окончании сезона:

«Я абсолютно уверен в том, что „Кристал Пэлас“ сохранит прописку в АПЛ. Я бы не брался за эту работу, если бы не был в этом уверен, если бы не был уверен в том, что я и мой тренерский штаб - подходящие люди для выполнения этой задачи.

Я сказал игрокам, что нужно сосредоточиться на мае, а не на сентябре. Чемпионаты не выигрывают в сентябре, как и не вылетают из лиг в сентябре».

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