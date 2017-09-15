Ходжсон: «Я абсолютно уверен в том, что сохраню „Кристал Пэлас“ в Премьер-Лиге»

Новый главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон не сомневается, что его команда не вылетит в Чемпионшип по окончании сезона:
«Я абсолютно уверен в том, что „Кристал Пэлас“ сохранит прописку в АПЛ. Я бы не брался за эту работу, если бы не был в этом уверен, если бы не был уверен в том, что я и мой тренерский штаб - подходящие люди для выполнения этой задачи.
Я сказал игрокам, что нужно сосредоточиться на мае, а не на сентябре. Чемпионаты не выигрывают в сентябре, как и не вылетают из лиг в сентябре».
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Я вообще поражаюсь что человек вместо покоя выбрал такую сложную работу.
Я вообще поражаюсь что человек вместо покоя выбрал такую сложную работу.
С подачи Ходжсона как раз Блэкберн вылетел в 99 году.
Тогда как раз он так и говорил, зачем делать трансферы в летнее ТО, когда их можно сделать зимой. В итоге игроки основы были травмированы, Блэкберн свалился в зону вылета, а Ходжсона уволил перед новым годом.
Я вообще удивлен тем фактом, когда Ливерпуль искал замену Бенитесу взяли Ходжсона, когда выбирали между ним и Кенни Далглишем, его кандидатуру поддержали все руководство и такие футболисты как Джеррард и Каррагер, в итоге его уволили перед январем, а Ливерпуль подхватил Далглиш, который тогда успел подписать Луис Суареса.
PS конечно удачи Пэласу но с таким профессором 100 уровня философии надо держатся.
С подачи Ходжсона как раз Блэкберн вылетел в 99 году.
Тогда как раз он так и говорил, зачем делать трансферы в летнее ТО, когда их можно сделать зимой. В итоге игроки основы были травмированы, Блэкберн свалился в зону вылета, а Ходжсона уволил перед новым годом.
Я вообще удивлен тем фактом, когда Ливерпуль искал замену Бенитесу взяли Ходжсона, когда выбирали между ним и Кенни Далглишем, его кандидатуру поддержали все руководство и такие футболисты как Джеррард и Каррагер, в итоге его уволили перед январем, а Ливерпуль подхватил Далглиш, который тогда успел подписать Луис Суареса.
PS конечно удачи Пэласу но с таким профессором 100 уровня философии надо держатся.
Зря он так уверен. Тем более зная весьма инфантильный характер Ходжсона, интересно, как он будет выстраивать бойцовский дух у команды?
Зря он так уверен. Тем более зная весьма инфантильный характер Ходжсона, интересно, как он будет выстраивать бойцовский дух у команды?
То есть пока можно не напрягаться? До мая можно и вовсе потерять математические шансы на прописку в АПЛ. Крайне нелепое высказывание!)
То есть пока можно не напрягаться? До мая можно и вовсе потерять математические шансы на прописку в АПЛ. Крайне нелепое высказывание!)