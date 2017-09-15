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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Арсенал Т 1:0 Динамо М
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Ходжсон: «Я абсолютно уверен в том, что сохраню „Кристал Пэлас“ в Премьер-Лиге»

сегодня, 19:13

Новый главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон не сомневается, что его команда не вылетит в Чемпионшип по окончании сезона:

«Я абсолютно уверен в том, что „Кристал Пэлас“ сохранит прописку в АПЛ. Я бы не брался за эту работу, если бы не был в этом уверен, если бы не был уверен в том, что я и мой тренерский штаб - подходящие люди для выполнения этой задачи.

Я сказал игрокам, что нужно сосредоточиться на мае, а не на сентябре. Чемпионаты не выигрывают в сентябре, как и не вылетают из лиг в сентябре».

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Все комментарии
neomessi
сегодня в 20:37
Этому человеку 70 лет!
Я вообще поражаюсь что человек вместо покоя выбрал такую сложную работу.
Tex
сегодня в 20:33
Де Бур сосредоточился на мае, а вылетел в сентябре!!!
КЭТиК
сегодня в 20:09
А в конце, ну не получилось. И сотни причин.
DXTK
сегодня в 20:08
Те кто вообще смотрели Английский чемпионат знают, что до 60 лет Ходжсон был персоной нонграте в Англии.

С подачи Ходжсона как раз Блэкберн вылетел в 99 году.

Тогда как раз он так и говорил, зачем делать трансферы в летнее ТО, когда их можно сделать зимой. В итоге игроки основы были травмированы, Блэкберн свалился в зону вылета, а Ходжсона уволил перед новым годом.

Я вообще удивлен тем фактом, когда Ливерпуль искал замену Бенитесу взяли Ходжсона, когда выбирали между ним и Кенни Далглишем, его кандидатуру поддержали все руководство и такие футболисты как Джеррард и Каррагер, в итоге его уволили перед январем, а Ливерпуль подхватил Далглиш, который тогда успел подписать Луис Суареса.

PS конечно удачи Пэласу но с таким профессором 100 уровня философии надо держатся.
Levadia
сегодня в 20:03
Громкие слова,а на деле,может потерять пост в январе.
Foxes
сегодня в 19:56
Удачи тебе, Рой.
Cules2013
сегодня в 19:33
Оно ему надо на старости лет? Все эти стрессы?)
Зря он так уверен. Тем более зная весьма инфантильный характер Ходжсона, интересно, как он будет выстраивать бойцовский дух у команды?
вoлгoдoн
сегодня в 19:25
Самоуверен на багаже Де Бура,словно Каррера на багаже Аленичева)
311
сегодня в 19:20
«Я сказал игрокам, что нужно сосредоточиться на мае, а не на сентябре. Чемпионаты не выигрывают в сентябре, как и не вылетают из лиг в сентябре».
То есть пока можно не напрягаться? До мая можно и вовсе потерять математические шансы на прописку в АПЛ. Крайне нелепое высказывание!)
Igo0rek
сегодня в 19:19
Будем посмотреть!
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