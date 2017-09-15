Зику: «Майкон по понедельникам был пьян, поэтому Моуриньо перенёс тренировки на вечер»

Бывший игрок молодежки «Интера» Янис Зику рассказал, что экс-наставнику «нерадзурри» Жозе Моуриньо пришлось перенести время тренировок по понедельникам с утра на вечер, дабы защитник команды Майкон успевал протрезветь к занятиям:

«Во время работы Моуриньо в „Интере“ в клубе был футболист, который по понедельникам часто посещал тренировки пьяным. Это Майкон. Поэтому однажды Моуриньо поинтересовался у игроков, что он может сделать, чтобы Майкон стал нормально тренироваться. В результате он перенес тренировки на вечернее время».

Отметим, что Майкон неоднократно нарушал спортивный режим и в сборной Бразилии.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте