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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Арсенал Т 1:0 Динамо М
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Зику: «Майкон по понедельникам был пьян, поэтому Моуриньо перенёс тренировки на вечер»

сегодня, 18:33

Бывший игрок молодежки «Интера» Янис Зику рассказал, что экс-наставнику «нерадзурри» Жозе Моуриньо пришлось перенести время тренировок по понедельникам с утра на вечер, дабы защитник команды Майкон успевал протрезветь к занятиям:

«Во время работы Моуриньо в „Интере“ в клубе был футболист, который по понедельникам часто посещал тренировки пьяным. Это Майкон. Поэтому однажды Моуриньо поинтересовался у игроков, что он может сделать, чтобы Майкон стал нормально тренироваться. В результате он перенес тренировки на вечернее время».

Отметим, что Майкон неоднократно нарушал спортивный режим и в сборной Бразилии.

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Все комментарии
benderivan ответил Марк Аврелий
сегодня в 21:02
Марк Аврелий:
Футболиста сборной Бразилии Дугласа Майкона отчислили за инсценировку изнасилования партнера по команде Элиаса. Об этом сообщает Ole do Brasil. После победы над Колумбией (1:0) в товарищеском матче 6 сентября главный тренер «пентакампеонов» Дунга разрешил игрокам прогуляться по Майами, где проводилась встреча. Майкон, Элиас и Оскар втроем отправились в один из баров. В заведении Элиас напился, устроил несколько драк и помочился на пол. Придя в отель, дебошир заснул, а Майкон предложил Оскару пошутить над спящим партнером по сборной. Оскар отказался, однако Майкон попросил у поваров отеля перец и сгущенку и поместил эти продукты в 25 спящего Элиаса. Затем он разбудил футболиста и сказал ему, что тот был изнасилован четырьмя мужчинами. Элиас отправился на медицинское обследование, которое и выявило обман. После этого 29-летний футболист пожаловался на шутника главному тренеру сборной, и Дунга принял решение отчислить Майкона из команды. Официальный представитель «селесао» Гилмар Риналди попросил журналистов отказаться от вопросов о дальнейшей судьбе отчисленного игрока.
какое же б..ло все эти футболисты, что у нас, что заграницей
Levadia
сегодня в 20:53
Постоянно сыто-пьяно,
Постоянно с Адриано.
О еее!
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 20:14
ПЬЯНЬ !!!!!!!!!!!!!!!
Дед Мазая ответил Дима Будаев
сегодня в 19:57
Дима Будаев:
Я бы бухнул с Майконом ✌️😂🍺
Не хотите отказаться от этой затеи после поста Марка Аврелия? ))
Марк Аврелий
сегодня в 19:33
Футболиста сборной Бразилии Дугласа Майкона отчислили за инсценировку изнасилования партнера по команде Элиаса. Об этом сообщает Ole do Brasil.

После победы над Колумбией (1:0) в товарищеском матче 6 сентября главный тренер «пентакампеонов» Дунга разрешил игрокам прогуляться по Майами, где проводилась встреча. Майкон, Элиас и Оскар втроем отправились в один из баров.

В заведении Элиас напился, устроил несколько драк и помочился на пол. Придя в отель, дебошир заснул, а Майкон предложил Оскару пошутить над спящим партнером по сборной. Оскар отказался, однако Майкон попросил у поваров отеля перец и сгущенку и поместил эти продукты в 25 спящего Элиаса. Затем он разбудил футболиста и сказал ему, что тот был изнасилован четырьмя мужчинами.

Элиас отправился на медицинское обследование, которое и выявило обман. После этого 29-летний футболист пожаловался на шутника главному тренеру сборной, и Дунга принял решение отчислить Майкона из команды. Официальный представитель «селесао» Гилмар Риналди попросил журналистов отказаться от вопросов о дальнейшей судьбе отчисленного игрока.
sir_Alex
сегодня в 19:06
Выгнал бы его на *** из команды!
киэнджин ответил League1
сегодня в 19:00
League1:
Тебе такого не понять. Может быть только теоретически
Сам то ты понял что ляпнул...
киэнджин
сегодня в 18:59
Верно сделал Моур...)) Жменя с Кристино..черами тоже под дурью...
League1 ответил вoлгoдoн
сегодня в 18:40
вoлгoдoн:
индивидуальный подход
Тебе такого не понять. Может быть только теоретически
Owl Fake
сегодня в 18:39
И этот человек не играл в России..
Дима Будаев
сегодня в 18:37
Я бы бухнул с Майконом ✌️😂🍺
вoлгoдoн
сегодня в 18:35
индивидуальный подход
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