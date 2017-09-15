Сальгадо: «Однажды я прочувствую на себе всё сумасшествие профессии тренера»

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Мичел Сальгадо намекнул, что однажды мы увидим его на тренерском мостике:

«Мне тяжело решиться на этот шаг. У меня есть тренерские лицензии категории А и В, я скучаю по футболу, но чем больше я общаюсь с людьми, тем больше понимаю, как трудно быть тренером. Все говорят мне, что это невероятно трудно, что этому нужно посвящать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Тренер всегда сам по себе, это не игроком быть, но чувствую, что однажды я прочувствую это сумасшествие».

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