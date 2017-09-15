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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Арсенал Т 1:0 Динамо М
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Спаллетти: «Икарди находится на одном уровне с Иско»

сегодня, 21:09

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти надеется, что клуб увеличит отступные за нападающего Мауро Икарди. Также специалист прокомментировал новый имидж форварда, который перекрасился в блондина:

«В контракте Икарди должна быть прописана максимально возможная сумма отступных. Он находится на одном уровне с Иско (отступные за игрока по новому контракту составляют 700 млн евро) и другими топ-игроками.

Новая прическа Икарди? Мои игроки могут делать все, что им вздумается, если это не мешает работе команды. Может, с новой прической он станет заметнее, и одноклубники будут лучше ему ассистировать».

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