Менье: «В FIFA играю либо за ПСЖ, либо за „Манчестер“. Настоящий, „Юнайтед“»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Китай. Суперлига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Арсенал Т 1:0 Динамо М
  • Главные новости
  • Все новости
21:22
Гол Беляева принёс «Арсеналу» победу над «Динамо»9
19:50
Бабаев: «Смолов был готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА»39
19:03
Бабаев: «Допускаю, что переход Головина может случиться уже летом»49
18:00
Будеску - игрок недели в Лиге Европы, Кокорин - 2-й23
16:28
Анчелотти может покинуть «Баварию» следующим летом30
21:09
Спаллетти: «Икарди находится на одном уровне с Иско»0
20:46
Маммана, Паредес и Ригони вызваны в сборную Аргентины14
19:58
«Милан» потерял Конти на полгода17
19:41
Слуцкий: «Клуб, желающий выйти в АПЛ, может проиграть 7-8 раз. Мы уже уступили четырежды»33
19:27
Вальверде: «Ротация, замены... В „Барселоне“ мы думаем только о победах»16
19:13
Ходжсон: «Я абсолютно уверен в том, что сохраню „Кристал Пэлас“ в Премьер-Лиге»10
18:52
Сальгадо: «Однажды я прочувствую на себе всё сумасшествие профессии тренера»1
18:37
«Арсенал» Тула - «Динамо»: стартовые составы15
18:33
Зику: «Майкон по понедельникам был пьян, поэтому Моуриньо перенёс тренировки на вечер»12
18:22
Дисквалификация Смолова связана с несогласием с решением судьи10
18:10
Коло Туре вошёл в тренерский штаб «Селтика»2
17:49
Моуриньо: «Руни - настоящая легенда МЮ, он получит тот приём, которого заслуживает»9
17:11
Почеттино: «Кейну не нужны трофеи для того, чтобы быть одним из лучших нападающих в мире»20
16:55
Иско: «Не было шанса, что я перейду в „Барселону“»18
16:37
«Зенит» включил в команду недели Лиги Европы 11 Кокориных33
16:17
Шох: «Я не брошу Академию „Ротора“, пусть не надеются»7
16:03
Кокорин попал в команду недели Лиги Европы43
15:48
Скауты «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» просматривали Оланаре34
15:33
Менье: «Куртуа был бы хорошим подписанием для ПСЖ»4
15:24
Кайседо завершил международную карьеру из-за увольнения наставника сборной Эквадора3

Менье: «В FIFA играю либо за ПСЖ, либо за „Манчестер“. Настоящий, „Юнайтед“»

сегодня, 20:55

Защитник ПСЖ Томас Менье не скрывает своей любви к «Манчестер Юнайтед». При этом игрок не упускает возможности уколоть «Манчестер Сити».

«Я играю за ПСЖ в FIFA, причем ставлю себя в нападение. Если не ПСЖ, то это „Манчестер“. Настоящий, „Юнайтед“. Я всегда болел за МЮ. Они вернулись в Лигу чемпионов, у них хорошая команда в этом сезоне. Матич, я бы хотел видеть его в Париже, отличный игрок. У МЮ отличная команда, отличный тренер, отличные фанаты. Это идеальный клуб».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Ice van Reed ответил AlexanderP622
сегодня в 21:26
AlexanderP622:
Он уже достал своей болтовнёй.
А как ему еще объявить чтобы его купили, на прямую ни как, а намеками можно!!!
AlexanderP622
сегодня в 21:24
Он уже достал своей болтовнёй.
Alexander Smakhtin
сегодня в 21:16
Вытащи уже свой поганый язык их их красной дьявольской задницы - ты им не нужен!
sir_Alex
сегодня в 21:15
Наш человек!
Inside91 ответил вoлгoдoн
сегодня в 21:10
вoлгoдoн:
Словно заурядный глор черкизона,коих на сайте стало как тараканов)
    Некит_Зенит
    сегодня в 21:07
    Ответ пользователю: RDeanW
    То, что спартак получал от Зенита 5 штук в 2012, 2016, 2017 уже вошло в историю.
    вoлгoдoн
    сегодня в 21:07
      ДСА
      сегодня в 21:06
      Думаю в FIFA у него дела не очень. Защитник в нападении!
      AlexandrSerg
      сегодня в 21:05
        RDeanW
        сегодня в 20:59
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
          Rambler's Top100