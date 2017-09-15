Менье: «В FIFA играю либо за ПСЖ, либо за „Манчестер“. Настоящий, „Юнайтед“»

Защитник ПСЖ Томас Менье не скрывает своей любви к «Манчестер Юнайтед». При этом игрок не упускает возможности уколоть «Манчестер Сити».

«Я играю за ПСЖ в FIFA, причем ставлю себя в нападение. Если не ПСЖ, то это „Манчестер“. Настоящий, „Юнайтед“. Я всегда болел за МЮ. Они вернулись в Лигу чемпионов, у них хорошая команда в этом сезоне. Матич, я бы хотел видеть его в Париже, отличный игрок. У МЮ отличная команда, отличный тренер, отличные фанаты. Это идеальный клуб».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте