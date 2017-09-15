Вальверде: «Ротация, замены... В „Барселоне“ мы думаем только о победах»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не уверен в том, что сможет предоставить отдых лидерам команды по причине плотного графика игр:

«Посмотрим. На этой неделе у нас три игры (16, 19 и 23 сентября), вперед забегать не будем.

После первого матча посмотрим, что скажут тренеры по физподготовке. Ротация, замены... В „Барселоне“ мы думаем только о победах, не забывайте об этом.

Отрыв от „Реала“? Нас не волнует, как идут дела у других команд. Нас интересует лишь наша собственная кампания, мы строим свой план на матчи. Это только самое начало сезона».

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