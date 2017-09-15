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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Арсенал Т 1:0 Динамо М
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Вальверде: «Ротация, замены... В „Барселоне“ мы думаем только о победах»

сегодня, 19:27

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не уверен в том, что сможет предоставить отдых лидерам команды по причине плотного графика игр:

«Посмотрим. На этой неделе у нас три игры (16, 19 и 23 сентября), вперед забегать не будем.

После первого матча посмотрим, что скажут тренеры по физподготовке. Ротация, замены... В „Барселоне“ мы думаем только о победах, не забывайте об этом.

Отрыв от „Реала“? Нас не волнует, как идут дела у других команд. Нас интересует лишь наша собственная кампания, мы строим свой план на матчи. Это только самое начало сезона».

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Все комментарии
barcelona and cruyff
сегодня в 21:22
Удачи во всем!!!
AlexanderP622 ответил киэнджин
сегодня в 21:06
киэнджин:
Это начало Доминирования Барсы в Испании...Вальверде прагматик...
Может и начало... Посмотрим.
киэнджин ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:54
ALBA BARCELONA 21:
Мне кажется долго будет безпроиграшная серия,тренер настроен запредельно,так и надо,он не энрике.
Энрике в 2015 начал за здравие с требла сразу...потом дубль, потом у него упало желание тренировать, он поседел даже...Энрике дал Барсе титулы , пускай не славу Гвардиолы...
AlexanderP622 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:39
ALBA BARCELONA 21:
Барса заиграет при Вальверде сильнее,чем при Гвардиоле и скорее всего треблы будут два года подряд.
Я думаю что раньше будет вылет от ПСЖ или МС .. А потом посмотрим.
ALBA BARCELONA 21 ответил киэнджин
сегодня в 20:35
киэнджин:
Начнем с Испании для начало..Еврокубки даже Барса 2012 2010 не смогла брать, хотя была самой сильной...Фарт никто не отменял...Прерогатива чемпионат...
Мне кажется долго будет безпроиграшная серия,тренер настроен запредельно,так и надо,он не энрике.
ALBA BARCELONA 21 ответил Глор ПСЖ
сегодня в 20:32
Глор ПСЖ:
По весне посмотрим, год назад у вас тоже истина была, думаю, весной будете опять гнать руководство и тренера - проходили уже.
Барса заиграет при Вальверде сильнее,чем при Гвардиоле и скорее всего треблы будут два года подряд.
киэнджин ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:24
ALBA BARCELONA 21:
Ты ошибся на этот раз,это новое начало доминироание Барсы в мире. Вальверде сильный мотиватор,Барсе этого не хватало,еще он вернул стиль Барсы,нет хаоса,как при Энрике
Начнем с Испании для начало..Еврокубки даже Барса 2012 2010 не смогла брать, хотя была самой сильной...Фарт никто не отменял...Прерогатива чемпионат...
Глор ПСЖ ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:11
ALBA BARCELONA 21:
Ты написал с сарказмом но сам ты не догадался,что написал истину. Молодец.
По весне посмотрим, год назад у вас тоже истина была, думаю, весной будете опять гнать руководство и тренера - проходили уже.
ALBA BARCELONA 21 ответил Глор ПСЖ
сегодня в 20:09
Глор ПСЖ:
Ты ошибся - не в мире, во всей Вселенной. Вон и киэнджин это знает)
Ты написал с сарказмом но сам ты не догадался,что написал истину.
Молодец.
Глор ПСЖ ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:01
ALBA BARCELONA 21:
Ты ошибся на этот раз,это новое начало доминироание Барсы в мире. Вальверде сильный мотиватор,Барсе этого не хватало,еще он вернул стиль Барсы,нет хаоса,как при Энрике
Ты ошибся - не в мире, во всей Вселенной. Вон и киэнджин это знает)
Dominators
сегодня в 19:45
Бахвал . Думает поймал удачу за хвост . Ничего жизнь опустит с небес .
ALBA BARCELONA 21 ответил киэнджин
сегодня в 19:42
киэнджин:
Это начало Доминирования Барсы в Испании...Вальверде прагматик...
Ты ошибся на этот раз,это новое начало доминироание Барсы в мире.
Вальверде сильный мотиватор,Барсе этого не хватало,еще он вернул стиль Барсы,нет хаоса,как при Энрике
Cules2013
сегодня в 19:35
Даёшь, как с Моуриньо было - чемпионство в ноябре!
Марк Аврелий
сегодня в 19:35
Посмотрим
киэнджин
сегодня в 19:30
Это начало Доминирования Барсы в Испании...Вальверде прагматик...
вoлгoдoн
сегодня в 19:29
Удачи
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