Вальверде: «Ротация, замены... В „Барселоне“ мы думаем только о победах»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не уверен в том, что сможет предоставить отдых лидерам команды по причине плотного графика игр:
«Посмотрим. На этой неделе у нас три игры (16, 19 и 23 сентября), вперед забегать не будем.
После первого матча посмотрим, что скажут тренеры по физподготовке. Ротация, замены... В „Барселоне“ мы думаем только о победах, не забывайте об этом.
Отрыв от „Реала“? Нас не волнует, как идут дела у других команд. Нас интересует лишь наша собственная кампания, мы строим свой план на матчи. Это только самое начало сезона».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Молодец.
Молодец.
Вальверде сильный мотиватор,Барсе этого не хватало,еще он вернул стиль Барсы,нет хаоса,как при Энрике
Вальверде сильный мотиватор,Барсе этого не хватало,еще он вернул стиль Барсы,нет хаоса,как при Энрике