Матчи 4-го тура Серии А начнутся с минуты молчания

В эти выходные итальянские клубы почтят память погибших в результате разбушевавшейся стихии в Ливорно. В городе произошло наводнение, жертвами которого стали семь человек. Все матчи Серии А и Серии B начнутся с минуты молчания.

Ливни продолжаются на всей территории Италии, а в Риме объявлен оранжевый уровень опасности. Тем не менее, матч «Ромы» и «Вероны» пройдет по расписанию.

Напомним, что 8 сентября организаторы матча «Сампдория» - «Рома» были вынуждены перенести поединок из-за тяжелых погодных условий, а начало встречи «Лацио» и «Милана» задержалось на один час.

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