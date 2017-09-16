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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
17:00 сегодня Ливерпуль -:- Бернли
17:00 сегодня Уотфорд -:- Манчестер Сити
19:30 сегодня Тоттенхэм -:- Суонси Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 8 тур
17:00 сегодня Халл Сити -:- Сандерленд
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 сегодня Бавария -:- Майнц
16:30 сегодня Вердер -:- Шальке-04
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Барселона
21:45 сегодня Атлетико М -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
16:00 сегодня Кротоне -:- Интер
21:45 сегодня Рома -:- Верона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
16:30 сегодня ЦСКА -:- Ростов
19:00 сегодня Анжи -:- Краснодар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 14 тур
11:00 сегодня Луч-Энергия -:- Зенит-2
14:00 сегодня Томь -:- Спартак-2
18:00 сегодня Крылья Советов -:- Балтика
18:00 сегодня Кубань -:- Факел
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
18:00 сегодня Монако -:- Страсбур
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Матчи 4-го тура Серии А начнутся с минуты молчания

сегодня, 09:10

В эти выходные итальянские клубы почтят память погибших в результате разбушевавшейся стихии в Ливорно. В городе произошло наводнение, жертвами которого стали семь человек. Все матчи Серии А и Серии B начнутся с минуты молчания.

Ливни продолжаются на всей территории Италии, а в Риме объявлен оранжевый уровень опасности. Тем не менее, матч «Ромы» и «Вероны» пройдет по расписанию.

Напомним, что 8 сентября организаторы матча «Сампдория» - «Рома» были вынуждены перенести поединок из-за тяжелых погодных условий, а начало встречи «Лацио» и «Милана» задержалось на один час.

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