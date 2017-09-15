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«Сантос» получит 9 млн евро за переход Неймара из «Барселоны» в ПСЖ

сегодня, 10:20

Бразильский «Сантос» получит 9 млн евро за переход нападающего Неймара из «Барселоны» в ПСЖ.

Воспитавший игрока клуб получит от парижан 4 % от сделки, что составляет 9 млн. Напомним, что сам трансфер обошелся ПСЖ в 222 млн

При этом изначально французский клуб не собирался платить «Сантосу», мотивируя это тем, что активация суммы отступных не является трансфером, однако после этого сам Неймар попросил парижан заплатить своему родному клубу причитающиеся деньги.

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Все комментарии
Doping87
сегодня в 13:18
Для Сантос хорошие деньги.
Адвокат 76
сегодня в 13:06
Вот и Сантосу денег привалило не много(((
ману дель мораль
сегодня в 13:00
"При этом изначально французский клуб не собирался платить «Сантосу», мотивируя это тем, что активация суммы отступных не является трансфером..."

Во дают)) А что это если не трансфер? Денег что ли у шейхов не осталось?) Или зажать решили))
neomessi
сегодня в 12:20
231млн
Deuced
сегодня в 12:07
Неймар попроси этих взрывоопасных бородачей и мне лям отстегнуть за то что я с начала этого сезона - За ПСЖ с детства! =)
cevin cigan
сегодня в 11:45
Хорошо "распилили"!!!!!! Все довольны.
cska plus
сегодня в 11:30
Наверное не попросил а приказал.
cska plus
сегодня в 11:29
Неплохой гонорар, как с неба упали.
Alex12357
сегодня в 11:05
Поступок достойный уважения!Со временем НЕЙМАР выкупит Сантос-это его мечта.
ДАША Д
сегодня в 10:49
Для Неймара 9 млн. сейчас уже не деньги, а мелочь.
Don trambon
сегодня в 10:29
Понравилась строка *однако после этого сам Неймар попросил парижан заплатить своему родному клубу причитающиеся деньги.*

Нууу дай денееег..
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