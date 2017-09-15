«Сантос» получит 9 млн евро за переход Неймара из «Барселоны» в ПСЖ

Бразильский «Сантос» получит 9 млн евро за переход нападающего Неймара из «Барселоны» в ПСЖ.

Воспитавший игрока клуб получит от парижан 4 % от сделки, что составляет 9 млн. Напомним, что сам трансфер обошелся ПСЖ в 222 млн.

При этом изначально французский клуб не собирался платить «Сантосу», мотивируя это тем, что активация суммы отступных не является трансфером, однако после этого сам Неймар попросил парижан заплатить своему родному клубу причитающиеся деньги.

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