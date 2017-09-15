Салах - игрок недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах выбран посетителями официального сайта УЕФА лучшим игроком 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. За египтянина проголосовали 51 % респондентов. В матче с «Севильей» хавбек отличился забитым голом.
На втором месте оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси (20 %), третий - форвард «Реала» Криштиану Роналду (12 %). Оба игрока отметились дублями в ворота «Ювентуса» и АПОЭЛа соответственно.
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А Роналду 3 им аж стал ну убедительно же пенку и стату набил в ворота Апоэлля, жаль что еще Мальме в группе нету оторвался бы по полной.
А Роналду 3 им аж стал ну убедительно же пенку и стату набил в ворота Апоэлля, жаль что еще Мальме в группе нету оторвался бы по полной.