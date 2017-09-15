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19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
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Салах - игрок недели в Лиге чемпионов

сегодня, 13:59

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах выбран посетителями официального сайта УЕФА лучшим игроком 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. За египтянина проголосовали 51 % респондентов. В матче с «Севильей» хавбек отличился забитым голом.

На втором месте оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси (20 %), третий - форвард «Реала» Криштиану Роналду (12 %). Оба игрока отметились дублями в ворота «Ювентуса» и АПОЭЛа соответственно.

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Все комментарии
311
сегодня в 15:29
Неожиданно, мягко говоря!)
магистрат Калавий
сегодня в 15:29
Изначально было понятно, что голосование не будет объективным, ведь голосуют глоры. Я вообще не сомневался в победе Роналду с его многомиллионной армией персофанов наподобие NGY, NGYRZ, Zidan 5, Джек Воробей (если кого не правильно написал, извиняюсь) и поддержкой лgbt институтов и прочих меньшинств.
УЕФА надо прекратить эту клоунаду, взять выбор лучшего в свои руки, специалисты должны выбирать лучшего по показанной игре, а не по религиозным взглядам или набитию статы с метра и с пенальти притом растворяясь большую часть игры.
гжегож
сегодня в 15:08
уефа клоунаду устраивает, кто такой вообще салах?, и давайте так все призы выбирать,( [хотя по последним ЗМ роналду, так и выбирают)
FERIS ответил Chatlan
сегодня в 15:07
Chatlan:
Салах, конечно, большой молодец, но половина его заслуг в матче против Севильи перечеркиваются оборонительной частью команды...
Это твои каталонские друзья команда симулянтов.
Мельгарехо
сегодня в 14:59
игрок недели в Лиге чемпионов - восьмипалый Гинер
Санчо Панса
сегодня в 14:49
Даже не Месси! Вот это поворот) Двух мячей в ворота Ювентуса оказалось маловато....
Медив
сегодня в 14:43
Арабы накликали...
3ton
сегодня в 14:37
Весь Египет голосовал😃
ЭJlvIS ответил DXTK
сегодня в 14:31
DXTK:
Кейн два гола + ассист, сделал игру против Боруссии........... Гол Салаха ничего не дал Ливерпулю кроме тухлой ничьей. Хорошо Допустим, Так англичанина даже в тройке нету, но зато........ А Роналду 3 им аж стал ну убедительно же пенку и стату набил в ворота Апоэлля, жаль что еще Мальме в группе нету оторвался бы по полной.
Ценят игру, а не добычу результата, наверное?)
DXTK
сегодня в 14:24
Кейн два гола + ассист, сделал игру против Боруссии........... Гол Салаха ничего не дал Ливерпулю кроме тухлой ничьей. Хорошо Допустим, Так англичанина даже в тройке нету, но зато........

А Роналду 3 им аж стал ну убедительно же пенку и стату набил в ворота Апоэлля, жаль что еще Мальме в группе нету оторвался бы по полной.
Chatlan
сегодня в 14:24
Салах, конечно, большой молодец, но половина его заслуг в матче против Севильи перечеркиваются оборонительной частью команды...
ZENIT GOAL
сегодня в 14:23
Непонятно, каким образом Салах обогнал Месси. И ещё более непонятно, каким образом Роналду обогнал Кейна.Хотя маразматичность данного голосования была очевидна ещё в 2015, когда лучшим игроком недели неоднократно признавали Халка.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:20
СПАРТАК НЕДЕЛИ СПАС ОЧКО В МАРИБОРЕ !
maliw
сегодня в 14:19
что симулянт тут забыл не ясно .. были более достойные ребята.
ZeuSS
сегодня в 14:14
Кейн?
sir-5
сегодня в 14:12
А судья тура -прекрасный испанский парень,потомок интербригадовцев,друг России и персонально-коллективно ПФК ЦСКА -камараден Мальенко!!!
Особо ОпасеН
сегодня в 14:05
А в новостях писали только про Роналду и Месси)) Вот она, набивка комментов и просмотров. А Салах молодец, заслужил!
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