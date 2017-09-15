Погба проигнорировал рекомендации врачей МЮ и получил рецидив старой травмы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо остался очень недоволен действиями полузащитника команды Поля Погба, который на днях получил травму подколенного сухожилия в поединке с «Базелем» (3:0) и теперь пропустит от четырех до шести недель.

Это повреждение является следствием старой травмы француза, которую он получил в прошлом году. Медицинский штаб МЮ давал рекомендации игроку, чтобы избежать рецидива, но он решил прислушаться к совету своего личного врача и в итоге травмировался.

Погба точно пропустит матчи АПЛ с «Эвертоном», «Саутгемптоном», «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем», а также выездной матч ЛЧ с ЦСКА.

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