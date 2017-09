Гарет Бэрри проведет 632-й матч в АПЛ и сравняется с Гиггзом

Сегодня в Англии состоится историческое футбольное событие. В рамках 5-го тура высшего английского дивизиона полузащитник «Вест Бромвича» Гарет Бэрри проведет свой 632-й поединок в Премьер-Лиге. Команда футболиста примет на своем поле «Вест Хэм».

Таким образом, Бэрри повторит рекордный показатель легендарного игрока «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза.

Напомним, что ветеран только месяц назад перешел в ряды «дроздов».

632 - Gareth Barry will today equal Ryan Giggs' @premierleague record of 632 appearances in the competition. Longevity. pic.twitter.com/m3xKUHH3by