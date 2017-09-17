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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 Матч завершен Байер 4:0 Фрайбург
19:00 Матч завершен Боруссия Д 5:0 Кельн
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
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Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
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16:00 Матч завершен Милан 2:1 Удинезе
16:00 Матч завершен Наполи 6:0 Беневенто
21:45 сегодня Дженоа -:- Лацио
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 5 тур
17:45 Матч завершен ПСВ 1:0 Фейеноорд
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11:00 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат
13:00 Матч завершен Тосно 2:2 Спартак М
16:30 Матч завершен Рубин 0:1 Урал
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Амьен 0:2 Марсель
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Куман: «Мне понравились командные действия „Эвертона“»

сегодня, 20:40
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед4 : 0ЭвертонЭвертонМатч завершен

Наставник «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал поражение своей команды от МЮ (0:4) в рамках 5-го тура АПЛ.

"Иногда ты получаешь больше, чем заслуживаешь. Мы сделали большую ошибку при счете 0:1, и после этого всё закончилось. Однако те командные действия, которые я увидел сегодня, делают меня счастливым. В любом случае, более счастливым, чем в четверг ("Эвертон" проиграл «Аталанте» со счетом 0:3 - прим. ред.).

Мы добавляли по ходу игры, и не так много команд имеют здесь два отличных шанса, как мы сегодня. Но «Эвертон» не реализовал свои моменты, а после индивидуальной ошибки счет стал 0:2".

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Все комментарии
DXTK
сегодня в 21:07
в матче с Аталантой тоже ошибки?
ст_прапорщик
сегодня в 20:55
Рони, пакуй чемоданы!!!
Y.N.W.A.
сегодня в 20:51
Чует Рональд аромат увольнения. Восточный ветер близок и он идет за тобой.
ману дель мораль
сегодня в 20:43
Эм......Ну.....Даже не знаю как и что может объяснить его слова........
Хотя может то что бывший барсук?)))))
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