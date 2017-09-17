Куман: «Мне понравились командные действия „Эвертона“»

Наставник «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал поражение своей команды от МЮ (0:4) в рамках 5-го тура АПЛ.

"Иногда ты получаешь больше, чем заслуживаешь. Мы сделали большую ошибку при счете 0:1, и после этого всё закончилось. Однако те командные действия, которые я увидел сегодня, делают меня счастливым. В любом случае, более счастливым, чем в четверг ("Эвертон" проиграл «Аталанте» со счетом 0:3 - прим. ред.).

Мы добавляли по ходу игры, и не так много команд имеют здесь два отличных шанса, как мы сегодня. Но «Эвертон» не реализовал свои моменты, а после индивидуальной ошибки счет стал 0:2".

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте