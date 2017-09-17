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Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
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16:00 Матч завершен Милан 2:1 Удинезе
16:00 Матч завершен Наполи 6:0 Беневенто
21:45 сегодня Дженоа -:- Лацио
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 5 тур
17:45 Матч завершен ПСВ 1:0 Фейеноорд
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
11:00 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат
13:00 Матч завершен Тосно 2:2 Спартак М
16:30 Матч завершен Рубин 0:1 Урал
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16:00 Матч завершен Амьен 0:2 Марсель
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Конте: «Странно заканчивать вдесятером третью игру подряд против „Арсенала“»

сегодня, 18:58
ЧелсиЧелси0 : 0АрсеналАрсеналМатч завершен

Главный тренер «Челси» Антонио Конте пообщался с журналистами после поединка с «Арсеналом» (0:0) в рамках 5-го тура АПЛ.

«Это была хорошая и открытая игра, в которой обе команды стремились победить. С „Арсеналом“ всегда очень сложно, мы хорошо знали, чего ждать от соперника. Состоялся матч отличных команд. Хорошая ничья.

Мы очень уважаем судей, но странно заканчивать вдесятером третью подряд игру против „Арсенала“».

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4ever Ars ответил Медив
сегодня в 19:56
Медив:
А как сделать подкат не прямой ногой?
Ну как бы легко))))
Ну и тут ключевое слово - в соперника. Да еще ногой, оторванной от земли.
Медив ответил 4ever Ars
сегодня в 19:54
4ever Ars:
Странно, когда за подкаты прямой ногой в соперника не удаляют, а тут все по делу...
А как сделать подкат не прямой ногой?
4ever Ars
сегодня в 19:52
Странно, когда за подкаты прямой ногой в соперника не удаляют, а тут все по делу...
SaLLMaN ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 19:37
Так Себе Аналитик:
Конте забыл упомянуть, что вдесятером "Челси" сыграл аж минут 5) И это становится похоже на нытье Венгера)
Тут суть в другом, бог с этим удалением, ключевой игрок выпадает на 3 матча.....
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:30
Конте забыл упомянуть, что вдесятером "Челси" сыграл аж минут 5) И это становится похоже на нытье Венгера)
Romeo 777
сегодня в 19:16
Странно не странно, но удаление справедливое по сути.
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