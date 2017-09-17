Конте: «Странно заканчивать вдесятером третью игру подряд против „Арсенала“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте пообщался с журналистами после поединка с «Арсеналом» (0:0) в рамках 5-го тура АПЛ.

«Это была хорошая и открытая игра, в которой обе команды стремились победить. С „Арсеналом“ всегда очень сложно, мы хорошо знали, чего ждать от соперника. Состоялся матч отличных команд. Хорошая ничья.

Мы очень уважаем судей, но странно заканчивать вдесятером третью подряд игру против „Арсенала“».

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