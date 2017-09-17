Венгер: «„Арсенал“ был близок к победе над „Челси“»

Рулевой «Арсенала» Арсен Венгер поделился мыслями после поединка 5-го тура АПЛ с «Челси» (0:0).

«Мы могли выиграть этот матч. Поединок получился напряженным, это была тотальная битва.

Если ты проводишь 55 матчей за сезон, то иногда можешь играть плохо. Но мы были сосредоточены и решительны. „Арсенал“ старался пользоваться моментами, когда у него был мяч, и мы были близки к победе. Если бы у нас было чуть больше свободы, мы бы выиграли.

Удаление Давида Луиса? Мне показалось, что его действия в том эпизоде были лишними».

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