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Венгер: «„Арсенал“ был близок к победе над „Челси“»

сегодня, 19:08
ЧелсиЧелси0 : 0АрсеналАрсеналМатч завершен

Рулевой «Арсенала» Арсен Венгер поделился мыслями после поединка 5-го тура АПЛ с «Челси» (0:0).

«Мы могли выиграть этот матч. Поединок получился напряженным, это была тотальная битва.

Если ты проводишь 55 матчей за сезон, то иногда можешь играть плохо. Но мы были сосредоточены и решительны. „Арсенал“ старался пользоваться моментами, когда у него был мяч, и мы были близки к победе. Если бы у нас было чуть больше свободы, мы бы выиграли.

Удаление Давида Луиса? Мне показалось, что его действия в том эпизоде были лишними».

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Все комментарии
10 номер ответил жменя семечек
сегодня в 19:48
жменя семечек:
мне вот почему то хочется, что бы свой столетний юбилей венгер встретил на тренерском мостике арсенала!! это будет беспрецедентный случай в истории футбола )
    Брулин
    сегодня в 19:37
    Мог, но не выиграл. И опять вопросы к Венгеру к выбору состава и игровой схему. Вл многом повезло, что Челси сыграл на удивление слабо. Иначе снова бы проиграли. Ничья, увы, но положительный результат.
    EvgenyS
    сегодня в 19:23
    Не хватило буквально минут 20-30, удали судья Луиса пораньше и может быть, может быть.
    жменя семечек ответил 10 номер
    сегодня в 19:21
    10 номер:
    Ты очень близок к пенсии, Арсен.
      жменя семечек
      сегодня в 19:18
      мне вот почему то хочется, что бы свой столетний юбилей венгер встретил на тренерском мостике арсенала!! это будет беспрецедентный случай в истории футбола )
      10 номер
      сегодня в 19:14
      Ты очень близок к пенсии, Арсен.
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