Моуриньо: «„Эвертон“ не заслужил такого поражения»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо пообщался с журналистами после победы над «Эвертоном» в рамках 5-го тура АПЛ (4:0).

«У „Эвертона“ всё будет в порядке, но сейчас у них трудный момент. Мне хочется, чтобы эта команда заняла место в топ-5, пока они несправедливо идут в конце таблицы.

Мы начали очень хорошо, первые 30 минут матча, пожалуй, были лучшими для МЮ в этом сезоне. Во втором тайме „Эвертон“ отреагировал, а мы немного потеряли нити игры, хотя позже вернули их.

Я очень доволен, но думаю, что 0:4 „Эвертон“ не заслужил - это слишком тяжелый удар для них, счет не отражает тех усилий, которые „ириски“ привнесли в эту игру».

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