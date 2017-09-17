Маротта: «Финал Лиги чемпионов — задача-максимум для „Ювентуса“»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта считает, что туринцы показали всё, на что способны, в минувшем сезоне:

«Если взглянуть на прошлый сезон, мы достигли всего, на что были способны. Выиграли Скудетто, Кубок Италии и достигли финала Лиги чемпионов. Наш клуб может рассчитывать только на это. Мы уступили „Реалу“, который однозначно был лучше готов к завоеванию трофея.

Поражение „Барселоне“? Наверное, тут имели место и тактический, и психологический факторы. Это было неидеальное выступление. В первой половине встречи мы смотрелись лучше, чем после перерыва. Конечно, нужно учитывать и значительность соперника».

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