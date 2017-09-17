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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
15:30 Матч завершен Челси 0:0 Арсенал
18:00 Матч завершен Ман Юнайтед 4:0 Эвертон
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 Матч завершен Байер 4:0 Фрайбург
19:00 Закончился первый тайм Боруссия Д 2:0 Кельн
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
21:45 сегодня Реал Сосьедад -:- Реал
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
13:30 Матч завершен Сассуоло 1:3 Ювентус
16:00 Матч завершен Милан 2:1 Удинезе
16:00 Матч завершен Наполи 6:0 Беневенто
21:45 сегодня Дженоа -:- Лацио
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 5 тур
17:45 Матч завершен ПСВ 1:0 Фейеноорд
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
11:00 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат
13:00 Матч завершен Тосно 2:2 Спартак М
16:30 Матч завершен Рубин 0:1 Урал
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Амьен 0:2 Марсель
22:00 сегодня ПСЖ -:- Лион
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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон»

сегодня, 19:50
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед4 : 0ЭвертонЭвертонМатч завершен

В матче 5-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» переиграл «Эвертон».

Манчестер, стадион «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон» - 4:0 (1:0)
Голы: Валенсия 4, Мхитарян 83, Лукаку 90, Марсьяль 90+2 (пен).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Джонс, Байи, Валенсия, Мата (Эррера 77), Янг, Феллаини, Матич, Мхитарян (Марсьяль 89), Рэшфорд (Лингард 61), Лукаку.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Эвертон»: Пикфорд, Джагелка, Уиллиамс, Бэйнс, Кин, Дэвис (Сандро Рамирес 66), Шнайдерлин, Сигурдссон, Гуйе (Кэлверт-Льюин 76), Мартина, Руни (Миральяс 82).
Главный тренер: Рональд Куман.

Предупреждения: Уиллиамс 63, Байи 82.

Судья: Андре Марринер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

В другом матче тура «Челси» и «Арсенал» сыграли вничью (0:0).

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Все комментарии
ЧУРБАН95
сегодня в 20:06
чего вы радуетесь? обыграли мертвую команду!
007007 ответил kovalev-barin
сегодня в 20:06
kovalev-barin:
ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!!! Победить с таким счетом ЛУЧШУЮ команду из Ливерпуля - дорогого стоит...
Шыти не смогли - мы смогли))
Teddy Sheringham
сегодня в 20:05
Всех с победой.! хейтерам фиг!
Y.N.W.A. ответил Inside91
сегодня в 20:05
Inside91:
Любитель радужного тот , с кем ты засыпаешь по ночам)Если ты не можешь понять сути простейшей логической цепочки , то и объяснять смысла нет , тем более скаузерку)
Слушай, с т р е л о ч н и к неРЖДовский, не у меня статус заполнен непотребством.
kovalev-barin
сегодня в 20:04
ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!!!

Победить с таким счетом ЛУЧШУЮ команду из Ливерпуля - дорогого стоит...
007007 ответил ЧУРБАН95
сегодня в 20:04
ЧУРБАН95:
отскок мю 2 левых гола впрочем ничего нового
Оо, мы тебя и Ливерпульля2005 уже заждались)))
Y.N.W.A. ответил ander_herrera
сегодня в 20:03
ander_herrera:
ну вот зачем ты начинаешь? вроде все тихо спокойно и тут ты....
    dzvinka ответил 007007
    сегодня в 20:03
    007007:
    Он с понижением ушел туда
    ага, с 250/300 до 175/150... 175-150к в неделю, Карл. У Виллиана с Челси 80 или сколько там)) У Джана 60, у всего ттх ниже 100тки)хприблизительно)
    ЧУРБАН95
    сегодня в 20:03
    отскок мю 2 левых гола впрочем ничего нового
    model 31
    сегодня в 20:02
    поздравляю наших!
    Spellman
    сегодня в 20:02
    У Эвертона всего 3 человека играли и что то хотели. Руни, Сигурдссон и малой Дэвис. Остальные были явно не в настроении.
    007007 ответил dzvinka
    сегодня в 20:02
    dzvinka:
    зачем эвертон подписал руни с дико высокой з/п, ктото может мне обьяснить?)) маркетинг?)) куда им теперь с этим неликвидом... не бежит, удары мимо, пасы на 3 метра не в темп, роста для игры в штрафной нет... старый, да еще алкаш... куда вот теперь им с ним?)) гениальный трансфер.
    Он с понижением ушел туда
    Inside91 ответил Y.N.W.A.
    сегодня в 20:02
    Y.N.W.A.:
    Какое же Эвертон дно. Таким составом играть в непонятно что. Ну а мю за счёт легкого календаря взобрался так высоко. Посмотрим расклад к туру 10-12.
    Любитель радужного тот , с кем ты засыпаешь по ночам)Если ты не можешь понять сути простейшей логической цепочки , то и объяснять смысла нет , тем более скаузерку)
    Y.N.W.A. ответил 007007
    сегодня в 20:01
    007007:
    Ты говоришь, что у нас календарь изи, так взгляни на ваш календарь. Кто вам виноват, если вы свои очки забрать не можете?
    Кто же спорит. Ливерпуль пока плох, но это не отменяет моего первого поста.
    dzvinka
    сегодня в 20:01
    зачем эвертон подписал руни с дико высокой з/п, ктото может мне обьяснить?)) маркетинг?)) куда им теперь с этим неликвидом... не бежит, удары мимо, пасы на 3 метра не в темп, роста для игры в штрафной нет... старый, да еще алкаш... куда вот теперь им с ним?)) гениальный трансфер.
    Санчо Панса
    сегодня в 20:00
    С разгромной победой, манкунианцы! Гол Валенсии понравился, конечно ) В атаке и в обороне у Манчестер Юнайтед все хорошо. И все же мне искренне жаль Эвертон......Судя по последним матчам, ириски вчистую сливают Кумана! У них очень добротный состав, но видно, что никто не хочет выкладываться по максимуму.
    ander_herrera ответил Y.N.W.A.
    сегодня в 20:00
    Y.N.W.A.:
    Еще один. Ну причем тут Ливерпуль, коли речь о другом клубе.
    ну вот зачем ты начинаешь? вроде все тихо спокойно и тут ты....
    dzvinka ответил benderivan
    сегодня в 20:00
    benderivan:
    В прошлом сезоне ждали противостояния между МЮ и МС, но тогда что-то не задалось, вот в этот раз это будет супер противостояние.
    физрукам просто понадобилось 3 ТО и по 600+ лямов чтобы гений проклюнулся)) теперь дооо))
    Tott_Hot
    сегодня в 20:00
    Рано коронуете. За 5 туров ни одной игры с топ-клубом. Дальше серьезнее
    007007 ответил Y.N.W.A.
    сегодня в 20:00
    Y.N.W.A.:
    Еще один. Ну причем тут Ливерпуль, коли речь о другом клубе.
    Ты говоришь, что у нас календарь изи, так взгляни на ваш календарь. Кто вам виноват, если вы свои очки забрать не можете?
    007007 ответил da da da
    сегодня в 19:59
    da da da:
    Куману нужно бежать с этого регби клуба,кроме Руни и Сандро классных игроков просто нет.
    Сандро классный игрок?) Рили?))) Ах, ну да - он же ваш воспитанник)))
    Y.N.W.A. ответил 007007
    сегодня в 19:59
    007007:
    Твоим , видимо, календарь сложнейший достался, вы на каком месте там?))
    Еще один. Ну причем тут Ливерпуль, коли речь о другом клубе.
    Ищущий и Понимающий
    сегодня в 19:58
    Определяются два лидера АПЛ! Ну что мощные старты МЮ и МС! Надеюсь они покажут еще силы и в ЛЧ! Удачи клубам! Пока впечатляют!
    ander_herrera
    сегодня в 19:57
    ковнотарян в который раз уже вместо того чтобы отдать пас на ход тупо бежит к 3-им соперникам!!!!!!!!
    da da da
    сегодня в 19:57
    Куману нужно бежать с этого регби клуба,кроме Руни и Сандро классных игроков просто нет.
    Suriand ответил 007007
    сегодня в 19:56
    007007:
    Отличная игра. ДДХ - божина! Руни... Жалко на него было смотреть после 4ого гола, не заслужил.. С УВЕРЕННОЙ ПОБЕДОЙ!
    Ты прав,когда показали лицо Руни после 4-ого гола его правда было жалко,но это футбол,игроки Баварии тоже лежали на газоне и плакали после 2-1 на Камп Ноу.
    007007 ответил Y.N.W.A.
    сегодня в 19:56
    Y.N.W.A.:
    Какое же Эвертон дно. Таким составом играть в непонятно что. Ну а мю за счёт легкого календаря взобрался так высоко. Посмотрим расклад к туру 10-12.
      Oktavian
      сегодня в 19:56
      От души поздравляю Дьяволов с уверенной победой!))
      Y.N.W.A. ответил Inside91
      сегодня в 19:56
      Inside91:
      За то Бернли и Уотфорд ппц ТОПы)Брысь отсюда , скаузерок
        Ice van Reed
        сегодня в 19:56
        Начали хорошо, потом дожали Марсиаль и Рэшфорд джокеры забивают выходя с замены, Лукаку радует забивает, когда есть пика у МЮ все хорошо, с вингерами все порядке, опорники жару дают, а бывшие вингеры теперь крайними защитниками неплохо заделались!!!
        С победой всех "Красных Дьяволов"
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