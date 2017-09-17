«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон»

В матче 5-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» переиграл «Эвертон».
Манчестер, стадион «Олд Траффорд».
«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон» - 4:0 (1:0)
Голы: Валенсия 4, Мхитарян 83, Лукаку 90, Марсьяль 90+2 (пен).
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Джонс, Байи, Валенсия, Мата (Эррера 77), Янг, Феллаини, Матич, Мхитарян (Марсьяль 89), Рэшфорд (Лингард 61), Лукаку.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
«Эвертон»: Пикфорд, Джагелка, Уиллиамс, Бэйнс, Кин, Дэвис (Сандро Рамирес 66), Шнайдерлин, Сигурдссон, Гуйе (Кэлверт-Льюин 76), Мартина, Руни (Миральяс 82).
Главный тренер: Рональд Куман.
Предупреждения: Уиллиамс 63, Байи 82.
Судья: Андре Марринер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
В другом матче тура «Челси» и «Арсенал» сыграли вничью (0:0).
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