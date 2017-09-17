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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
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18:00 Матч завершен Ман Юнайтед 4:0 Эвертон
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 Матч завершен Байер 4:0 Фрайбург
19:00 Матч завершен Боруссия Д 5:0 Кельн
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Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
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16:00 Матч завершен Милан 2:1 Удинезе
16:00 Матч завершен Наполи 6:0 Беневенто
21:45 сегодня Дженоа -:- Лацио
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17:45 Матч завершен ПСВ 1:0 Фейеноорд
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
11:00 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат
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Дибала: «Не хочу, чтобы меня с кем-то сравнивали, в том числе и с Месси»

сегодня, 20:18
СассуолоСассуоло1 : 3ЮвентусЮвентусМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал свой хет-трик в последнем матче с «Сассуоло» (3:1).

«Я очень счастлив, всегда приятно забивать трижды за матч. 

Сравнения с Месси? Я - Дибала. Не то чтобы мне не нравились такие сравнения, Лео - легенда. Он делает такие вещи, которые никто не повторял в истории футбола.

Но я не хочу, чтобы меня сравнивали с кем-либо. Хочу иметь собственную карьеру и выигрывать свои собственные трофеи».

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Все комментарии
Ty4ka98 ответил 3веробой
сегодня в 21:32
3веробой:
Я прочитал так называемую историю украины. Вот её писали "сложные личности", а тут это так - приколы)
Какой ты молодец. Очень рад, что ты читаешь историю Украины.
Ty4ka98 ответил Глор ПСЖ
сегодня в 21:31
Глор ПСЖ:
Во всех клубах есть, согласен. Но именно на Соккере такие у Барселоны просто в изобилии. «Пеналду», «нырялду», «гей», «черкизон» и т.п. - вот уж воистину показатель высокого IQ.
Ну, опять же, здесь "гном", "коротышка" и более замысловатые оскорбления в сторону Месси.

Насчет самого Соккера могу сказать (из того, что я заметил) хейтеров "Барселоны" адекватных и нет тут наибольший процент. И моя теория легко доказывается: посмотри на комментарии в топе, и такая ситуация почти всегда.

Всегда найдется полчише, которое залайкает самые неадекватные комментарии, лишь бы это был хейт "Барселоны" или одного из из членов.

Например на спортсе под аналогичной новостью в топ-3 такие комментарии:

"Молодец, совершенно адекватно и аккуратно ответил" - Торгул Б.
"Месси легенда💪💪💪💪" - Мадияр Сапаров.
"Красиво сказано! 👏👏👏" - Барсаг Арсамаг.

Make the difference. Или же "почувствуй разницу".
3веробой ответил Ty4ka98
сегодня в 21:25
Ty4ka98:
Ну, это относительно. Скорее всего, ввиду своей несимпатии к "Барселоне", ты это не всегда замечаешь. Есть персонажи а-ля зидан05, ферис, с которыми адекватно общаться совсем не получается, у них другая реальность. Во всех больших клубах есть свои вот такие "глоры", как ты выражаешься. Хотя, как по мне, это слово слишком исковеркано воспринимается у нас. Я толпы видел неадекватных у МЮ, у "Реала", у "Барселоны", у "Ливерпуля", у ПСЖ, у "Ювентуса" и т.д. И это касается не только русскоязычных ресурсов, читая британскую прессу когда-то, видел под новостями много "сложных личностей".
Я прочитал так называемую историю украины. Вот её писали "сложные личности", а тут это так - приколы)
Глор ПСЖ ответил Ty4ka98
сегодня в 21:21
Ty4ka98:
Ну, это относительно. Скорее всего, ввиду своей несимпатии к "Барселоне", ты это не всегда замечаешь. Есть персонажи а-ля зидан05, ферис, с которыми адекватно общаться совсем не получается, у них другая реальность. Во всех больших клубах есть свои вот такие "глоры", как ты выражаешься. Хотя, как по мне, это слово слишком исковеркано воспринимается у нас. Я толпы видел неадекватных у МЮ, у "Реала", у "Барселоны", у "Ливерпуля", у ПСЖ, у "Ювентуса" и т.д. И это касается не только русскоязычных ресурсов, читая британскую прессу когда-то, видел под новостями много "сложных личностей".
    juvenale ответил BAVARIА-BEST
    сегодня в 21:15
    BAVARIА-BEST:
    Самый обычный игрок. Его нельзя даже с пальчиком Месси сравнивать. У Дибалы нет ни техники, ни скорости, ни бомбардирских навыков. То что он забил пару голов мертвым командам это ничего не значит. Дрис мартенс сегодня тоже сделал Хет-трик, но он же не играет в Юве чтобы о нем писать.
    с каких это пор Бавария мертвая команда)
    Ty4ka98 ответил Глор ПСЖ
    сегодня в 21:14
    Глор ПСЖ:
    Болельщики Реала адекватны, за очень редким исключением. А вот глоры Барселоны (именно глоры), это тихий ужас. Если только «свои» же тебя не выведут, они вон хамят уже товарищам по симпатии к Барсе. А поклонникам Реала я не думаю, что тебе придётся отвечать, с ними нормально можно диалог вести.
    Ну, это относительно. Скорее всего, ввиду своей несимпатии к "Барселоне", ты это не всегда замечаешь.

    Есть персонажи а-ля зидан05, ферис, с которыми адекватно общаться совсем не получается, у них другая реальность.

    Во всех больших клубах есть свои вот такие "глоры", как ты выражаешься. Хотя, как по мне, это слово слишком исковеркано воспринимается у нас. Я толпы видел неадекватных у МЮ, у "Реала", у "Барселоны", у "Ливерпуля", у ПСЖ, у "Ювентуса" и т.д. И это касается не только русскоязычных ресурсов, читая британскую прессу когда-то, видел под новостями много "сложных личностей".
    Russiаnhammer
    сегодня в 21:11
    Тут и подбрасывать не надо. Бомбят себе люди)
    Марк Аврелий ответил BAVARIА-BEST
    сегодня в 21:10
    BAVARIА-BEST:
    Самый обычный игрок. Его нельзя даже с пальчиком Месси сравнивать. У Дибалы нет ни техники, ни скорости, ни бомбардирских навыков. То что он забил пару голов мертвым командам это ничего не значит. Дрис мартенс сегодня тоже сделал Хет-трик, но он же не играет в Юве чтобы о нем писать.
    Вроде на аве Бавария, но почему то все комменты прокаталонские.
    Zidane.5 ответил ману дель мораль
    сегодня в 21:06
    ману дель мораль:
    Понимаю. Если тебя будут с ним сравнивать, то он может обидется, что все считают тебя лучше него и скинуть с сборной)
    Плюсую.
    Глор ПСЖ ответил Ty4ka98
    сегодня в 21:05
    Ty4ka98:
    Возможно. Не могу судить то, чего я не видел. Возможно, меня постигнет такая же участь, как и тебя, но я пока что весьма спокойно держусь.
    Болельщики Реала адекватны, за очень редким исключением. А вот глоры Барселоны (именно глоры), это тихий ужас. Если только «свои» же тебя не выведут, они вон хамят уже товарищам по симпатии к Барсе. А поклонникам Реала я не думаю, что тебе придётся отвечать, с ними нормально можно диалог вести.
    Ty4ka98 ответил Глор ПСЖ
    сегодня в 21:02
    Глор ПСЖ:
    Я стараюсь быть объективен, когда разговариваю с адекватными поклонниками Барселоны. Мои комментарии-троллинг направлены на нездоровую психику ваших глоров. Я сюда пришёл, начал писать обычные комментарии, никого не трогал. Я не виноват, что не симпатизирую Барселоне, я с 94-го года за Милан болею. Так вот, когда я выражал своё мнение, в очень корректной форме, то на меня сразу налетели такие как киэнджин, волгодон, апсни, барс-ф....Они думали, что я молча стерплю, ведь они же крутые на Соккере. Но жизнь иногда не такая, какой видится людям, теперь вот от меня бегают и на меня обижаются. Ну а кто им виноват, правда?
    Возможно. Не могу судить то, чего я не видел.

    Возможно, меня постигнет такая же участь, как и тебя, но я пока что весьма спокойно держусь.
    Глор ПСЖ ответил Ty4ka98
    сегодня в 20:54
    Ty4ka98:
    Нет, спасибо. Не в моем стиле кого-то просто так обс***ть.
    Я стараюсь быть объективен, когда разговариваю с адекватными поклонниками Барселоны. Мои комментарии-троллинг направлены на нездоровую психику ваших глоров. Я сюда пришёл, начал писать обычные комментарии, никого не трогал. Я не виноват, что не симпатизирую Барселоне, я с 94-го года за Милан болею. Так вот, когда я выражал своё мнение, в очень корректной форме, то на меня сразу налетели такие как киэнджин, волгодон, апсни, барс-ф....Они думали, что я молча стерплю, ведь они же крутые на Соккере. Но жизнь иногда не такая, какой видится людям, теперь вот от меня бегают и на меня обижаются. Ну а кто им виноват, правда?
    жменя семечек
    сегодня в 20:53
    с кокой стороны не посмотри - дибала сантиметров на пять повыше
    Ty4ka98 ответил Глор ПСЖ
    сегодня в 20:50
    Глор ПСЖ:
    Присоединяйся, друг, места всем хватит)
    Нет, спасибо. Не в моем стиле кого-то просто так обс***ть.
    Глор ПСЖ ответил Ty4ka98
    сегодня в 20:49
    Ty4ka98:
    Уже успели обос**ть Месси, молодцы какие. Хорошая реакция. Удивлен, что нгу еще нет.
    Присоединяйся, друг, места всем хватит)
    Ty4ka98
    сегодня в 20:49
      dzvinka
      сегодня в 20:48
      да тебя и не с кем сравнивать... безхарактерность.
      barcelona and cruyff
      сегодня в 20:38
      Нужно быть собой. Каждый игрок уникален по-своему
      BAVARIА-BEST
      сегодня в 20:32
      Самый обычный игрок. Его нельзя даже с пальчиком Месси сравнивать.
      У Дибалы нет ни техники, ни скорости, ни бомбардирских навыков.
      То что он забил пару голов мертвым командам это ничего не значит.
      Дрис мартенс сегодня тоже сделал Хет-трик, но он же не играет в Юве чтобы о нем писать.
      ману дель мораль
      сегодня в 20:31
      Понимаю.
      Если тебя будут с ним сравнивать, то он может обидется, что все считают тебя лучше него и скинуть с сборной)
      ermak6848
      сегодня в 20:31
      Хорошо сказал нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала о себе
      Он сам Звезда.
      3веробой ответил Artuom
      сегодня в 20:28
      Artuom:
      "Он делает такие вещи, которые никто не повторял в истории футбола." - какие?? Вообщето Месси не Рональдиньо, он не придумывает ничего нового, дриблингом задолго до Лео пользовались. "Но я не хочу, чтобы меня сравнивали с кем-либо." - конечно не хочет, ведь в сравнении с звездами, Дибала проиграет по всем позициям.
      По первому абзацу замечу, что его дриблинг проходит из-за судейства. Защитники боятся против него играть, так как арбитр сразу свистит. По второму абзацу не совсем согласен. Парень с каждым годом прибавляет и уже лучше Игуаина, Месси и Агуэро. Ещё годик-два в Юве попылит и научится всему. А главное, научится быть лидером.
      10 номер ответил Artuom
      сегодня в 20:27
      Artuom:
      "Он делает такие вещи, которые никто не повторял в истории футбола." - какие?? Вообщето Месси не Рональдиньо, он не придумывает ничего нового, дриблингом задолго до Лео пользовались. "Но я не хочу, чтобы меня сравнивали с кем-либо." - конечно не хочет, ведь в сравнении с звездами, Дибала проиграет по всем позициям.
      Ну как какие, столько налогов ещё никто не укрывал раньше.
      3веробой
      сегодня в 20:25
      Это неизбежно. Всегда с кем то сравнивают.
      Месси тоже по началу с Марадоной сравнивали, пока он не показал, что он распиаренный ногомячист. Так что, всё верно, не надо сравнений с аргентино-каталонской примой.
      10 номер
      сегодня в 20:25
      Ты выбил Месси из ЛЧ, ты круче, друг, без вопросов.
      Artuom
      сегодня в 20:24
      "Он делает такие вещи, которые никто не повторял в истории футбола." - какие?? Вообщето Месси не Рональдиньо, он не придумывает ничего нового, дриблингом задолго до Лео пользовались.

      "Но я не хочу, чтобы меня сравнивали с кем-либо." - конечно не хочет, ведь в сравнении с звездами, Дибала проиграет по всем позициям.
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