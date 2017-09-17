Дибала: «Не хочу, чтобы меня с кем-то сравнивали, в том числе и с Месси»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал свой хет-трик в последнем матче с «Сассуоло» (3:1).

«Я очень счастлив, всегда приятно забивать трижды за матч.

Сравнения с Месси? Я - Дибала. Не то чтобы мне не нравились такие сравнения, Лео - легенда. Он делает такие вещи, которые никто не повторял в истории футбола.

Но я не хочу, чтобы меня сравнивали с кем-либо. Хочу иметь собственную карьеру и выигрывать свои собственные трофеи».

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