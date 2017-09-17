Дортмундская «Боруссия» легко разгромила «Кельн»

В матче 4-го тура Бундеслиги «Боруссия» покуражилась над «Кельном».
Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк».
«Боруссия» Д - «Кельн» - 5:0 (2:0)
Голы: Филипп 2, 69, Папастатопулос 45, Обамеянг 59 (пен), 60.
«Боруссия» Д: Бюрки, Папастатопулос, Загаду, Пищек, Топрак, Дауд, Шахин (Вайгль 67), Ярмоленко (Пулишич 66), Кастро, Филипп, Обамеянг.
Главный тренер: Петер Бош.
«Кельн»: Хорн, Хорхе Мере, Хорн, Клюнтер, Хайнц, Риссе, Леманн, Хегер (Йойич 64), Битенкур (Цоллер 56), Кордоба, Осако (Соренсен 64).
Главный тренер: Петер Штегер.
Предупреждения: Леманн 39, Клюнтнер 59, Кордоба 63.
Судья: Патрик Иттрих.
В другом матче тура «Байер» разгромил «Фрайбург».
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ярмола к 60-й минуте уже мертвый... вот он, физ.уровень стоячей упл. + неумеет играть в командный пресенг, медленный в занимании позиции и много еще в чем... хорошо что хоть пасует. Много в чем надо добавлять если хочет закрепиться.
ну и конечно же с победой шмелей!
ярмола к 60-й минуте уже мертвый... вот он, физ.уровень стоячей упл. + неумеет играть в командный пресенг, медленный в занимании позиции и много еще в чем... хорошо что хоть пасует. Много в чем надо добавлять если хочет закрепиться.
ну и конечно же с победой шмелей!
Филипп и Ярмоленко - 5 баллов! Судьи за экранами лучше бы были так же внимательны в игре с Баварией, но сегодня дело своё сделали - оба гола чистые.
Филипп и Ярмоленко - 5 баллов! Судьи за экранами лучше бы были так же внимательны в игре с Баварией, но сегодня дело своё сделали - оба гола чистые.