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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
15:30 Матч завершен Челси 0:0 Арсенал
18:00 Идет первый тайм, 34’ Ман Юнайтед 1:0 Эвертон
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 Матч завершен Байер 4:0 Фрайбург
19:00 сегодня Боруссия Д -:- Кельн
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
21:45 сегодня Реал Сосьедад -:- Реал
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
13:30 Матч завершен Сассуоло 1:3 Ювентус
16:00 Матч завершен Милан 2:1 Удинезе
16:00 Матч завершен Наполи 6:0 Беневенто
21:45 сегодня Дженоа -:- Лацио
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 5 тур
17:45 Закончился первый тайм ПСВ 1:0 Фейеноорд
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
11:00 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат
13:00 Матч завершен Тосно 2:2 Спартак М
16:30 Матч завершен Рубин 0:1 Урал
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Амьен 0:2 Марсель
22:00 сегодня ПСЖ -:- Лион
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«Марсель» победил «Амьен»

сегодня, 17:51
АмьенАмьен0 : 2МарсельМарсельМатч завершен

В матче 6-го тура Лиги 1 «Марсель» разобрался с «Амьеном».

Амьен, «Стад де ла Ликорне».

«Амьен» - «Марсель» - 0:2 (0:0)
Голы: Н`Жийе 52, 55.

«Амьен»: Гюртнер, Аденон, Гуано, Дибасси, Ильш (Траоре 68), Зунгу (Натан 81), Монкондюи, Какута, Манзала (Гакпе 63), Эль-Хаджам, Конате.
Главный тренер: Кристоф Пелиссье.

«Марсель»: Пеле, Рами, Амави, Сакаи, Роланду, Замбо-Ангисса, Луис Густаво, Пайет (Cансон 76), Товен (Сарр 89), Окампос, Н`Жийе (Жермен 68).
Главный тренер: Руди Гарсия.

Предупреждения: Эль-Хаджам 3, Гуано 14, Луис Густаво 32, Н`Жийе 40, Замбо-Ангисса 81.

Судья: Микаэль Лесаж.

В прошлом туре «Марсель» уступил «Ренну» (1:3).

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