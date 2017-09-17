«Марсель» победил «Амьен»

В матче 6-го тура Лиги 1 «Марсель» разобрался с «Амьеном».
Амьен, «Стад де ла Ликорне».
«Амьен» - «Марсель» - 0:2 (0:0)
Голы: Н`Жийе 52, 55.
«Амьен»: Гюртнер, Аденон, Гуано, Дибасси, Ильш (Траоре 68), Зунгу (Натан 81), Монкондюи, Какута, Манзала (Гакпе 63), Эль-Хаджам, Конате.
Главный тренер: Кристоф Пелиссье.
«Марсель»: Пеле, Рами, Амави, Сакаи, Роланду, Замбо-Ангисса, Луис Густаво, Пайет (Cансон 76), Товен (Сарр 89), Окампос, Н`Жийе (Жермен 68).
Главный тренер: Руди Гарсия.
Предупреждения: Эль-Хаджам 3, Гуано 14, Луис Густаво 32, Н`Жийе 40, Замбо-Ангисса 81.
Судья: Микаэль Лесаж.
В прошлом туре «Марсель» уступил «Ренну» (1:3).
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