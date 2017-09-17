Дубль Калинича помог «Милану» одолеть «Удинезе»

В поединке 4-го тура Серии А «Милан» одолел «Удинезе». Дублем выстрелил новичок команды Никола Калинич.
Милан, стадион «Сан-Сиро».
«Милан» - «Удинезе» - 2:1 (2:1)
Голы: Калинич 22, 31 — Лазанья 28.
«Милан»: Доннарумма, Мусаччио, Бонуччи, Родригес, Романьоли, Бонавентура (Чалханоглу 69), Кессиэ, Сусо (Кутроне 69), Биглия, Калабрия, Калинич (Локателли 85).
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
«Удинезе»: Скуффет, Ларангейра, Нюйтинк, Ларсен, Самир, де Пауль, Бехрами (Фофана 57), Янкто (Ридер Матос 74), Барак, Лазанья, Лопес (Байич 61).
Главный тренер: Луиджи Дельнери.
Предупреждения: Барак 16, Романьоли 26, Самир 70.
Судья: Марко Гуида.
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