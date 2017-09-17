ПСВ нанес «Фейеноорду» первое поражение в чемпионате Нидерландов

В матче 5-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ минимально одолел «Фейеноорд», который до этого очки не терял.
Эйндховен, стадион «Филипс».
ПСВ - «Фейеноорд» - 1:0 (1:0)
Гол: Перейро 2.
ПСВ: Зут, Швааб, Бренет, Арьяс, Изима-Мирен, Перейро (Росарио 86), ван Гинкел, Бергвейн (Рамселар 59), Хендрикс, Локадия, де Йонг (Ламмерс 18).
Главный тренер: Филлип Коку.
Фейеноорд: Джонс, Боттегин, Хапс (Басаджикоглу 72), Дикс, ван дер Хейден (Венте 84), Триндаде, Эль-Ахмади, Бергейс, Торнстра, Боэтиюс, Крамер (Амрабат 46).
Главный тренер: Джованни ван Бронкхорст.
Предупреждения: Бергейс 16, ван дер Хейден 23, Бергвейн 50, Хапс 61, Торнстра 68, Рамселар 87.
Удаление: Бергейс 44.
Судья: Бьорн Куйперс.
Напомним, что «Фейе» до этого уступил «Манчестер Сити» (0:4) в рамках Лиги чемпионов.
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