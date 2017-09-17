«Челси» и «Арсенал» разошлись миром

В центральном матче 5-го тура АПЛ «Челси» и «Арсенал» не выявили сильнейшего.
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж».
«Челси» - «Арсенал» - 0:0
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Давид Луис, Мозес, Виллиан (Азар 70), Канте, Педро (Бакайоко 46), Фабрегас, Алонсо, Мората (Кристенсен 89).
Главный тренер: Антонио Конте.
«Арсенал»: Чех, Мустафи, Монреаль, Колашинац, Косьельни, Джака, Рэмзи, Айвоби (Эль-Ненни 80), Бельерин, Уэлбек (Жиру 73), Ляказетт (Санчес 66).
Главный тренер: Арсен Венгер.
Предупреждения: Давид Луис 52, Мората 65, Эль-Ненни 84, Колашинац 90+1, Бельерин 90+3.
Удаление: Давид Луис 87.
Судья: Майкл Оливер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
С аналогичным счетом накануне сыграли «Тоттенхэм» и «Суонси».
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Ну а судейство в этом сезоне в АПЛ вобще что то с чем то... Вот за что удалили Луиса? За удар через себя и то, что он махнул мимо мяча? Так большинство игроков Челси не могут попасть по мячу, что удалять нафиг всех?
Ну а судейство в этом сезоне в АПЛ вобще что то с чем то... Вот за что удалили Луиса? За удар через себя и то, что он махнул мимо мяча? Так большинство игроков Челси не могут попасть по мячу, что удалять нафиг всех?