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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
15:30 Матч завершен Челси 0:0 Арсенал
18:00 Идет первый тайм, 34’ Ман Юнайтед 1:0 Эвертон
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 Матч завершен Байер 4:0 Фрайбург
19:00 сегодня Боруссия Д -:- Кельн
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
21:45 сегодня Реал Сосьедад -:- Реал
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
13:30 Матч завершен Сассуоло 1:3 Ювентус
16:00 Матч завершен Милан 2:1 Удинезе
16:00 Матч завершен Наполи 6:0 Беневенто
21:45 сегодня Дженоа -:- Лацио
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 5 тур
17:45 Закончился первый тайм ПСВ 1:0 Фейеноорд
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
11:00 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат
13:00 Матч завершен Тосно 2:2 Спартак М
16:30 Матч завершен Рубин 0:1 Урал
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Амьен 0:2 Марсель
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«Челси» и «Арсенал» разошлись миром

сегодня, 17:22
ЧелсиЧелси0 : 0АрсеналАрсеналМатч завершен

В центральном матче 5-го тура АПЛ «Челси» и «Арсенал» не выявили сильнейшего.

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж».

«Челси» - «Арсенал» - 0:0

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Давид Луис, Мозес, Виллиан (Азар 70), Канте, Педро (Бакайоко 46), Фабрегас, Алонсо, Мората (Кристенсен 89).
Главный тренер: Антонио Конте.

«Арсенал»: Чех, Мустафи, Монреаль, Колашинац, Косьельни, Джака, Рэмзи, Айвоби (Эль-Ненни 80), Бельерин, Уэлбек (Жиру 73), Ляказетт (Санчес 66).
Главный тренер: Арсен Венгер.

Предупреждения: Давид Луис 52, Мората 65, Эль-Ненни 84, Колашинац 90+1, Бельерин 90+3.

Удаление: Давид Луис 87.

Судья: Майкл Оливер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

С аналогичным счетом накануне сыграли «Тоттенхэм» и «Суонси».

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Все комментарии
juvenale ответил Медив
сегодня в 18:33
Медив:
Это про то, как второй клуб из Италии отгреб от второсортных бразилов из угольной шахты
ну отгреб и что?посмотрим на следующие матчи.Английские клубы в прошлом году тоже отгребали
Медив ответил juvenale
сегодня в 18:31
juvenale:
это ты сейчас про что?это ты про челси с Ювентусом 0-3 или Барселону с Ювентусом 0-3,или маншити с Ювентусом - 0-1 1-2?
Это про то, как второй клуб из Италии отгреб от второсортных бразилов из угольной шахты
juvenale ответил Медив
сегодня в 18:29
Медив:
Она особенно результативна, когда итальянские команды попадают на топов в еврокубках из других лиг
это ты сейчас про что?это ты про челси с Ювентусом 0-3 или Барселону с Ювентусом 0-3,или маншити с Ювентусом - 0-1 1-2?
Медив ответил juvenale
сегодня в 18:28
juvenale:
в очередной раз решил глянуть распиаренную бей-беги лигу и игру типо двух топ клубов Англии,в очередной раз разочаровался....смотреть самую результативную лигу(итальянскую) одно удовольствие
Она особенно результативна, когда итальянские команды попадают на топов в еврокубках из других лиг
Философ Керосинщик ответил Медив
сегодня в 18:28
Медив:
Ну такое, то что у Челси есть куча проблем, которые надо решать и так было понятно. Особенно с атакой, без Азара нет человека, который может в одиночку организовать гол. А командный прессинг в атаке приводит к тому, что у Арсенала в первом тайме была пару моментов. Ну а судейство в этом сезоне в АПЛ вобще что то с чем то... Вот за что удалили Луиса? За удар через себя и то, что он махнул мимо мяча? Так большинство игроков Челси не могут попасть по мячу, что удалять нафиг всех?
Это вам долги, были времена когда судья ошибался в пользу Челси.
Арсенал страдал от судьи, сегодня расплата пришла к аристократам.
Медив ответил Kashaev Kamil
сегодня в 18:27
Kashaev Kamil:
Да не, в дриблинге Мората ещё в Реале был неплох
В дриблинге был хорош Азар, который от центра поля дошел до штрафной, обыграв по пути человек трех, увидел что партнеров нет, вернулся в центр поля, обыграв всех по второму кругу и отдал передачу... А Мората не мог ни оббежать Мустафи, ни обыграть Мустафи, ни хотя бы засадить локтем по пиву Мустафи. А это ж блин не Рамос, а всего лишь Мустафи.
нечитайло
сегодня в 18:25
Челси не отомстили
juvenale
сегодня в 18:25
в очередной раз решил глянуть распиаренную бей-беги лигу и игру типо двух топ клубов Англии,в очередной раз разочаровался....смотреть самую результативную лигу(итальянскую) одно удовольствие
Kashaev Kamil ответил Медив
сегодня в 18:22
Да не, в дриблинге Мората ещё в Реале был неплох
Медив ответил Chelseaman
сегодня в 18:18
Chelseaman:
я понимаю, просто после продажи матича такой ор начался. и никто уже не помнит, насколько он туго соображал в атаке и тормозил ее в прошлом году. к тому же желание играть в нем не прочитывалось. когда его разменяли на баку, я был одним из немногих, кто приветствовал это решение, и уже сейчас бака оправдывает ожидания и играет лучше матича, которого все хз отчего так облизывали в прошлом году. кроме баланса, толку от него было 0, там любой опорник смог бы в баланс рядом с канте
Ну Матич был хорош в начале сезона, когда вся команда играла хорошо. По ходу чемпионата он конечно конкретно физически подседает. Причем это не первый сезон у него так. Видимо сказывается его комплекция, с такими параметрами сложно быть выносливым. Это скорее можно ожидать от Канте
Таганский ответил mphuZ
сегодня в 18:10
mphuZ:
Морату просто сожрала наша защита! Косьелни и, особенно, Мустафи, просто отлично играли! У Мораты аж бомбануло к середине игры)) Никак пацан не поймёт, что в Англии судьи не цацкаются..
Ну, Морату и сжирать пока - это громко сказано..
Он пока и сам дает себя сожрать..))
Chelseaman ответил Artuom
сегодня в 18:10
Artuom:
Вот поэтому в прошлом сезоне и играл Канте в паре с Матичем, а Сеск со скамьи в основном выходил. Баланс!
я понимаю, просто после продажи матича такой ор начался. и никто уже не помнит, насколько он туго соображал в атаке и тормозил ее в прошлом году. к тому же желание играть в нем не прочитывалось. когда его разменяли на баку, я был одним из немногих, кто приветствовал это решение, и уже сейчас бака оправдывает ожидания и играет лучше матича, которого все хз отчего так облизывали в прошлом году. кроме баланса, толку от него было 0, там любой опорник смог бы в баланс рядом с канте
Artuom ответил dark_akex
сегодня в 18:09
dark_akex:
По Давиду. Или надо запретить бить через себя как элемент футбола или же давать карточку только после того как бутса отпечатается на лице соперника. Во втором эпизоде жёлтая, чмстый игровой момент, подкат одной ногой в ногу соперника.
По первому эпизоду - это был угловой, тоесть вокруг Луиса было много футболистов. И вот так бья через себя он мог попасть и по сопернику, и по своему. Там дана карточка фактически за возможное нанесение травмы.
Тоесть судья мог вполне видеть что Луис не попал по лицу.
Vizor
сегодня в 18:08
По поводу Арсенала. Не пропустить на Стэмфорде лучше, чем выиграть пропустив. На данный момент очень важно надёжно играть в обороне, вернуть уверенность, которой минимум. Рэмси в центре - очень плох, но на позиции Озила играет довольно норм. И в отборе лучше Озила. Так что Арсению надо бы призадуматься кого выпускать, учитывая то, что Озил свалит летом. И никак не пойму, почему Санчеса с Лаказеттом в паре не выпускают.. Но, видимо, есть причина.. Впереди ЛЕ и игры с середняками, нужно набирать 100% возможных очков. И очень надеюсь, что Джек наберёт хорошую форму..
Воин666 ответил dark_akex
сегодня в 18:08
dark_akex:
По Давиду. Или надо запретить бить через себя как элемент футбола или же давать карточку только после того как бутса отпечатается на лице соперника. Во втором эпизоде жёлтая, чмстый игровой момент, подкат одной ногой в ногу соперника.
Значит запретить, потому что поднимать ногу высоко нельзя.
Рауль и Зидан ответил mphuZ
сегодня в 18:06
Вот именно были которые он запорол . Но Морату не вывели ни разу на ударную позицию , для него даже момент не создали . И вы не влетели , потому что в Селси есть такие бездари как Виллиан и Фабрегас , которые даже для своих форвардов момент не могут организовать
Artuom ответил Chelseaman
сегодня в 18:04
Chelseaman:
он баланс в состав внес, игра сразу же выровнялась. я хз чем думал конте, когда выпускал легковесного фабрегаса против джаки и рэмси. из-за этого и канте терялся
Вот поэтому в прошлом сезоне и играл Канте в паре с Матичем, а Сеск со скамьи в основном выходил. Баланс!
dark_akex
сегодня в 18:04
По Давиду. Или надо запретить бить через себя как элемент футбола или же давать карточку только после того как бутса отпечатается на лице соперника. Во втором эпизоде жёлтая, чмстый игровой момент, подкат одной ногой в ногу соперника.
mphuZ ответил Медив
сегодня в 18:04
Медив:
Пфф, Морату съедает любая защита. Один в один он никого не может обыграть. Ну да, пару раз выиграли у него второй этаж... Это такое, я бы не стал записывать после этого дефов Арсенала в топы. Как не записывал и Морату за его матчи
Кто говорит про "топы" ? Я лишь говорю по факту, что сыграла наша защита хорошо, вот и всё.
Chelseaman ответил mphuZ
сегодня в 18:03
mphuZ:
Не Морате нужно массу набирать, а всей команде. Он не может играть один в одного, сегодня его кто только не пинал по всему полю. Это не его игра, "бежать за мячом и что-нибудь сотворить". По этому матчу претензий нет (к команде), так как требовалась плотная игра на всех участках поля и поэтому были только забросы, но ис ам Мората мог быть порасторопнее в некоторых моментах.
да я и не спорю, для чего-нибудь сотворить есть азар, они с моратой будут феерить, как только альваро перестанет падать от дуновения ветра, а для этого нужно поработать над физикой
mphuZ ответил Рауль и Зидан
сегодня в 18:03
Рауль и Зидан:
А Ляказета не сожрали ? У Мораты бомбанула и за того , что судья не последователен . Аналогичные нарушение на нем , судья его поднемал , стоило ему грубо сыграть , так судья сразу начал цацкаться как в Ла Лиге
У Лаказетта хоть моменты были)) А потом его "сожрала" наша доблестная полузащита и нападение, в лице Уэлбека, Рэмси и Ивоби, который не понимают, как доставить мяч. Озила нет, Санчес на скамейке, баланса в игре нет никакого. Я вообще удивлён, как мы не влетели сегодня))
Медив ответил mphuZ
сегодня в 18:01
mphuZ:
Морату просто сожрала наша защита! Косьелни и, особенно, Мустафи, просто отлично играли! У Мораты аж бомбануло к середине игры)) Никак пацан не поймёт, что в Англии судьи не цацкаются..
Пфф, Морату съедает любая защита. Один в один он никого не может обыграть. Ну да, пару раз выиграли у него второй этаж... Это такое, я бы не стал записывать после этого дефов Арсенала в топы. Как не записывал и Морату за его матчи
Chelseaman ответил Медив
сегодня в 18:01
Медив:
Как то мало верится, я навскидку помню пару его передач вникуда. Ну хотя с выходом Бакайоко моментов у Арсенала стало меньше, так что может он и привнес позитивный фактор
он баланс в состав внес, игра сразу же выровнялась. я хз чем думал конте, когда выпускал легковесного фабрегаса против джаки и рэмси. из-за этого и канте терялся
mphuZ ответил Chelseaman
сегодня в 18:01
Chelseaman:
я тебя огорчу, но морату пока во всех матчах сжирают. ему просто массу надо поднабрать и привыкнуть к лиге, все у него будет ок.
Не Морате нужно массу набирать, а всей команде.
Он не может играть один в одного, сегодня его кто только не пинал по всему полю.
Это не его игра, "бежать за мячом и что-нибудь сотворить". По этому матчу претензий нет (к команде), так как требовалась плотная игра на всех участках поля и поэтому были только забросы, но ис ам Мората мог быть порасторопнее в некоторых моментах.
Рауль и Зидан ответил mphuZ
сегодня в 18:00
А Ляказета не сожрали ? У Мораты бомбанула и за того , что судья не последователен . Аналогичные нарушение на нем , судья его поднемал , стоило ему грубо сыграть , так судья сразу начал цацкаться как в Ла Лиге
Ty4ka98 ответил Медив
сегодня в 18:00
Медив:
По мне, карточку дают в двух случаях - грубость и срыв атаки. А карточки за борьбу, опансую игру, симуляцию... Это от лукавого. Просто стимулирует арбитра делать ставки в тотализаторе на матчи, которые он судит. Чисто человеческий момент, который отражает его предпочтения к одной из команд
Регламент УЕФА с тобой не согласен.
Artuom ответил Медив
сегодня в 18:00
Медив:
По мне, карточку дают в двух случаях - грубость и срыв атаки. А карточки за борьбу, опансую игру, симуляцию... Это от лукавого. Просто стимулирует арбитра делать ставки в тотализаторе на матчи, которые он судит. Чисто человеческий момент, который отражает его предпочтения к одной из команд
Это раньше так было, когда действительно было приятно на футбол смотреть. А сейчас... сейчас сильно берегут футболистов, а уж если это звезда, судья может свистнуть даже если фола небыло. Просто перестрахуется.
Медив ответил Chelseaman
сегодня в 17:59
Chelseaman:
Все передачи Тьемуэ Бакайоко против "Арсенала" оказались точными, также он выиграл все единоборства. Может это и всего лишь за один тайм, но по какой игре! Матич? не, не слышали. Да и по празднованию его пушки в ворота ттх в ка было видно, как он сильно хочет уйти, к тому же, весь прошлый год играл из рук вон плохо.
Как то мало верится, я навскидку помню пару его передач вникуда. Ну хотя с выходом Бакайоко моментов у Арсенала стало меньше, так что может он и привнес позитивный фактор
Динамо с Невы
сегодня в 17:58
Cамый скучный матч уик-энда.
Chelseaman ответил mphuZ
сегодня в 17:58
mphuZ:
Морату просто сожрала наша защита! Косьелни и, особенно, Мустафи, просто отлично играли! У Мораты аж бомбануло к середине игры)) Никак пацан не поймёт, что в Англии судьи не цацкаются..
я тебя огорчу, но морату пока во всех матчах сжирают. ему просто массу надо поднабрать и привыкнуть к лиге, все у него будет ок.
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