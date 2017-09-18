Новый скандал с шантажом коснулся сборной Франции

Сборную Франции по-прежнему не обходят стороной скандалы.

На этот раз жертвой шантажа стал защитник ПСЖ и «Ле Бле» Лайвин Курзава.

Сообщается, что в руки злоумышленников попало видео, на котором футболист в компании друзей позволил себе несколько раз оскорбить главного тренера национальной команды Дидье Дешама. У игрока потребовали 100 тысяч евро взамен за обещание не придать его слова гласности.

Курзава обратился в полицию. В результате было задержано 5 подозреваемых в шантаже.

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