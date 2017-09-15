Президент «Ювентуса» может быть отстранён от футбольной деятельности на 2.5 года

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли оказался в центре скандала.
Глава «бьянконери» подозревается в реализации билетов представителям ультрас, имевшим связь с преступными группировками.
Прокуратура Итальянской федерации футбола требует отстранить Аньелли на 2.5 года от футбольной деятельности, а также оштрафовать на 50 тысяч евро.
Вдобавок обвинители добиваются того, чтобы «Ювентус» был наказан проведением двух матчей без зрителей и 300 тысячами евро штрафа.
Примечательно, что недавно Аньелли был избран президентом Ассоциации европейских клубов.
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1.Отстранить этого жулика аньелли от футбола на пожизненно.! А не на 2.5 лет((((
2.Уволить с позором занимаемой им должности президента Ассоциации европейских клубов.!
1.Отстранить этого жулика аньелли от футбола на пожизненно.! А не на 2.5 лет((((
2.Уволить с позором занимаемой им должности президента Ассоциации европейских клубов.!
Серия B!
Серия B!