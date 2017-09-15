Президент «Ювентуса» может быть отстранён от футбольной деятельности на 2.5 года

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли оказался в центре скандала.

Глава «бьянконери» подозревается в реализации билетов представителям ультрас, имевшим связь с преступными группировками.

Прокуратура Итальянской федерации футбола требует отстранить Аньелли на 2.5 года от футбольной деятельности, а также оштрафовать на 50 тысяч евро.

Вдобавок обвинители добиваются того, чтобы «Ювентус» был наказан проведением двух матчей без зрителей и 300 тысячами евро штрафа.

Примечательно, что недавно Аньелли был избран президентом Ассоциации европейских клубов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте