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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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Назван расширенный состав молодёжной сборной России

сегодня, 17:26

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал расширенный состав команды на отборочные матчи Евро-2019 U21 c Австрией (6 октября, Москва, стадион «Октябрь», 15:00) и Сербией (10 октября, Нови Сад, стадион «Караджордже», 20:00 мск).

Вратари: Игорь Лещук («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»).

Защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Никита Калугин («Динамо» Москва), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все - «Спартак-2» Москва), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба - «Краснодар-2»), Дмитрий Скопинцев («Балтика» Калининград), Никита Чернов («Урал» Екатеринбург), Павел Шакуро («Тюмень»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба - «Рубин» Казань), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи» Махачкала), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов» Ростов-на-Дону), Игорь Коновалов («Кубань» Краснодар), Олег Ланин («Крылья Советов» Самара), Даниил Фомин («Олимпиец» Нижний Новгород).

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба - ЦСКА Москва), Георгий Мелкадзе («Тосно» Ленинградская область).

Всего в расширенный список вошло 28 футболистов. Окончательный состав из 23 игроков будет назван через неделю.

Россия уже провела два матча отбора к Евро-2019. 31 августа россияне сыграли в Москве вничью со сборной Армении 0:0, а 5 сентября в Туле обыграли команду Гибралтара со счётом 3:0.

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Все комментарии
Egorium
сегодня в 18:48
Странная сборная, удачи.
mavrid05
сегодня в 18:46
а Сулейманов юниор что ли ?
Суеверный ответил Багров-брат
сегодня в 18:43
Багров-брат:
Так нет больше...))) Удачи пацанам!)))
Конечно же удачи. И все-таки ТРИ опасное число ("сообразим", "да где этот Афоня" и так далее). Ну это с советских времен. Четверо или пятеро современней.
ALIEV AA
сегодня в 18:29
А где Баринов из Локо?
Медив
сегодня в 18:27
Норм, русских фамилий все еще больше половины
Багров-брат ответил Суеверный
сегодня в 18:26
Суеверный:
Без критики не обойдусь, что-то злой к вечеру. Но три нападающих - это мало.
Так нет больше...))) Удачи пацанам!)))
вячеслав остапенко
сегодня в 18:19
Состав хороший дома победят Австралийцев
drug01
сегодня в 17:58
Удачи новых побед
cska plus
сегодня в 17:54
Удачи пацанам.
Суеверный
сегодня в 17:53
Без критики не обойдусь, что-то злой к вечеру. Но три нападающих - это мало.
cska.78
сегодня в 17:41
Удачи молодежке!
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