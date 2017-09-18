Назван расширенный состав молодёжной сборной России

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал расширенный состав команды на отборочные матчи Евро-2019 U21 c Австрией (6 октября, Москва, стадион «Октябрь», 15:00) и Сербией (10 октября, Нови Сад, стадион «Караджордже», 20:00 мск).

Вратари: Игорь Лещук («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»).

Защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Никита Калугин («Динамо» Москва), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все - «Спартак-2» Москва), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба - «Краснодар-2»), Дмитрий Скопинцев («Балтика» Калининград), Никита Чернов («Урал» Екатеринбург), Павел Шакуро («Тюмень»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба - «Рубин» Казань), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи» Махачкала), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов» Ростов-на-Дону), Игорь Коновалов («Кубань» Краснодар), Олег Ланин («Крылья Советов» Самара), Даниил Фомин («Олимпиец» Нижний Новгород).

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба - ЦСКА Москва), Георгий Мелкадзе («Тосно» Ленинградская область).

Всего в расширенный список вошло 28 футболистов. Окончательный состав из 23 игроков будет назван через неделю.

Россия уже провела два матча отбора к Евро-2019. 31 августа россияне сыграли в Москве вничью со сборной Армении 0:0, а 5 сентября в Туле обыграли команду Гибралтара со счётом 3:0.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте