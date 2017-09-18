«Локомотив» - «Амкар»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 10-го тура РФПЛ «Локомотив» - «Амкар».
«Локомотив»: Гильерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Михалик, Тарасов, Касаев, Коломейцев, Рыбус, Лысов.
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гащенков, Браун Форбс, Баланович.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Мельников, Рязанцев, Шаваев, Костюков, Гол, Эзатолахи, Салугин, Прокофьев, Бодул.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Рассудит команды арбитр Кирилл Левников.
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Кто-то угарнул, что он нападающий. В это что-то все охотно поверили.
Рязанцев, Шаваев, Гол, Бодул и Костюков в запасе...интересно
Короче, Локомотив! Обыграйте их. Чем крупнее. тем лучше
Кто-то угарнул, что он нападающий. В это что-то все охотно поверили.
Рязанцев, Шаваев, Гол, Бодул и Костюков в запасе...интересно
Короче, Локомотив! Обыграйте их. Чем крупнее. тем лучше