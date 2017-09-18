Адриен Силва по-прежнему не может присоединиться к «Лестеру»

Полузащитник Адриен Силва по-прежнему не может тренироваться с «Лестером» и на днях вернулся в Португалию.

Напомним, «лисы» опоздали с регистрацией трансфера Силвы из «Спортинга» всего на 14 секунд, поэтому игрок остался в подвешенном состоянии. Несмотря на то что «Спортинг» официально объявил о его продаже, хавбеку нельзя пока даже тренироваться с «Лестером». Английский клуб готовит апелляцию в ФИФА, однако сроков возможного оглашения вердикта пока нет.

Силва в ближайшее время должен стать отцом, так что стороны приняли решение о его возвращении в Португалию.

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