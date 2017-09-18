Карвахаля обвиняют в расистских высказываниях в адрес игрока «Леванте»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль может быть наказан за свое поведение в матче 3-го тура Ла Лиги против «Леванте».

Операторы той встречи выхватили момент, в котором Карвахаль оскорблял полузащитника «Леванте» Джефферсона Лерму, назвав последнего, среди прочего, обезьяной.

Несмотря на то, что судья того матча не внес в свой рапорт данный эпизод, в Ла Лиге намерены заняться рассмотрением данного случая.

Примечательно, что другой защитник «сливочных» Марсело получил двухматчевую дисквалификацию за удар ногой по спине того же Лермы.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте