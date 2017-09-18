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Карвахаля обвиняют в расистских высказываниях в адрес игрока «Леванте»

сегодня, 15:36
РеалРеал1 : 1ЛевантеЛевантеМатч завершен

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль может быть наказан за свое поведение в матче 3-го тура Ла Лиги против «Леванте».

Операторы той встречи выхватили момент, в котором Карвахаль оскорблял полузащитника «Леванте» Джефферсона Лерму, назвав последнего, среди прочего, обезьяной.

Несмотря на то, что судья того матча не внес в свой рапорт данный эпизод, в Ла Лиге намерены заняться рассмотрением данного случая.

Примечательно, что другой защитник «сливочных» Марсело получил двухматчевую дисквалификацию за удар ногой по спине того же Лермы.

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Все комментарии
kolpankolpan
сегодня в 15:41
Эта Лерма пол Реала вывела за раму.
Hala Madrid
сегодня в 15:40
До сих пор обижаются, видимо глубоко засел комплекс притеснённых.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:37
Стычка была запечатлена камерами, на которых четко видно, как защитник мадридцев произнес в адрес Лерма: «Нет на тебя хозяина! Му**к! Ты чертова обезьяна!»
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