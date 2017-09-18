Руни на два года лишили водительских прав

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни признан виновным в управлении транспортным средством в нетрезвом виде.

Сегодня состоялся суд, на котором было рассмотрено дело экс-капитана сборной Англии. Напомним, что в ночь с 31-го августа на 1 сентября лучший бомбардир в истории «Трех Львов» был задержан дорожной полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде после превышения скорости.

Футболиста на два года лишили водительских прав, также Руни приговорен к 100 часам исправительных работ.

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