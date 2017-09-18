Руни на два года лишили водительских прав

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Локомотив М -:- Амкар
20:00 сегодня Зенит -:- Уфа
  • Главные новости
  • Все новости
12:16
Федун: «Каррера? Я не комментирую»79
10:37
Новый скандал с шантажом коснулся сборной Франции25
09:55
Эмери: «Пенальти? Если Кавани и Неймар не придут к компромиссу, то я приму решение»38
08:45
Каррера - игрокам «Спартака»: «Вы хотите, чтобы я ушёл? Вы специально так делаете?»273
23:52
«Лион» проиграл ПСЖ, забив два автогола38
13:59
Наингголан: «„Ювентус“ по-прежнему является лучшей командой в Италии»3
13:49
Федун: «Строительство спортивного комплекса в Тушине заморожено»14
13:41
Председатель «Кристал Пэлас»: «Я ошибся в ситуации с де Буром, но не извинюсь»3
13:25
Руни: «Хочу публично извиниться за непростительное безрассудство»7
13:14
Главный тренер «Вольфсбурга» Йонкер отправлен в отставку5
13:06
Букмекер предлагал поставить деньги на то, что умерший специалист возглавит «Бирмингем»9
12:45
Симонян - игрокам «Спартака»: «За вас, честно говоря, уже обидно и стыдно»42
12:04
Бэйл: «Свист фанатов - это часть футбола, с этим нельзя ничего поделать»9
11:54
Умер экс-игрок тбилисского «Динамо» и народный артист СССР Зураб Соткилава
11:45
Боссы «Ман Сити» готовы удвоить зарплату Де Брюйне7
11:37
Стефен Карри отработал пробитие пенальти на «Стэмфорд Бридж»1
11:26
Дель Пьеро: «„Интер“ точно закончит этот сезон в первой тройке»10
10:52
Сегодня Павлу Садырину исполнилось бы 75 лет25
10:23
Куман: «Моуриньо сказал, что „Эвертон“ должен бороться за топ-4? Давайте будем реалистами»9
10:08
Иммобиле: «Это лучший старт сезона в моей карьере»1
09:42
Лукаку: «Празднование гола в ворота „Эвертона“? Это был небольшой стёб»13
09:27
После трансферов Неймара и Мбаппе продажи футболок ПСЖ подскочили на 75%19
09:15
Фалькао в текущем сезоне Лиги 1 забил 9 голов после 10 ударов в створ ворот19
09:06
Венгер: «Ляказетт пока не готов играть 90 минут»3
08:56
Черчесов: «Кокорин - умный парень, со стороны посмотрел, что от него убегает»28

Руни на два года лишили водительских прав

сегодня, 12:54

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни признан виновным в управлении транспортным средством в нетрезвом виде.

Сегодня состоялся суд, на котором было рассмотрено дело экс-капитана сборной Англии. Напомним, что в ночь с 31-го августа на 1 сентября лучший бомбардир в истории «Трех Львов» был задержан дорожной полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде после превышения скорости.

Футболиста на два года лишили водительских прав, также Руни приговорен к 100 часам исправительных работ.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Triem
сегодня в 14:14
Сам виноват! Пускай теперь нанимает водителя себе - хоть у кого то работа новая будет!
MALOVAR
сегодня в 14:08
Эрика Хагена задержали сотрудники дпс в нетрезвом виде и он рассказал им всю правду договорных матчах
Petergoff
сегодня в 14:05
Руни-да ты бухарик)))))
Байкал-38
сегодня в 14:04
Ну всё, как теперь дальше карьера игрока сложится? Как Руни на футбольном поле без водительских прав играть будет? Я не представляю.
самуил кац
сегодня в 14:02
И что-же у них там за гайцы ? Звери ! Неужели нельзя было закрыть вопрос за мзду малую, как у нас ?
Caniggia
сегодня в 14:02
То что бухнул, то хрен бы с ним! Бухают почти все спортсмены и футболисты в том числе, все мы люди. Выпил тихо мирно (без дебоша и танцах на столах) - ляг проспись и пёс с ним. А то что сел в таком состоянии за руль - это криминал и преступление! Так что позор алкоголику и дебоширу гражданину Руни У!
NGYRZ
сегодня в 13:49
Соккеру уже выкладывать, что ли нечего?

Его водительские права каким боком связаны с футболом?!
Суеверный
сегодня в 13:30
Будет тачками или с помощью персонального водителя передвигаться. Никакое не наказание для человека, который может потратить примерно 1 000 000 евро на успешное восстановление шевелюры. Понятно что шучу так. А без шуток (там тема закрыта) - светлая память Зурабу Соткилава. Ему только тяжелая травма помешала стать значительным футболистом... Как часто музыканты играют прилично в футбол. Вот футболисты редко поют прилично. Может быть только Хулио Иглезиас еще... Навскидку других не вспомню. Память вечная. Деньки сейчас хмурые, осень.
MALOVAR
сегодня в 13:26
Респект,сам постоянно пьяным езжу на маршрутке
controler05
сегодня в 13:25
и эта новость в главных? серъёзно?
Maikl322
сегодня в 13:18
НОРМАЛЬНО.
Казанский
сегодня в 13:10
Жаль,что он не игрок Зенита и у него нет телефона Матвиенко,как было у Андрея Аршавина..
ДСА
сегодня в 13:09
Надо было на месте договариваться.
NEADEKVAT
сегодня в 13:06
Велкам в Ахмат
нечитайло
сегодня в 13:04
Отрабатывать будет на стройке?
VV V ответил жменя семечек
сегодня в 13:03
жменя семечек:
при нём вроде как телохранительница была)
Очень грамотно, очень !
жменя семечек ответил VV V
сегодня в 13:01
VV V:
При его бабках должен телохранитель на руках его носить.....
при нём вроде как телохранительница была)
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 13:01
Закон писан для всех по этому все справедливо!
yudin_duda
сегодня в 12:59
Докатился, теперь стабильность проявляется только в употреблении алкогольных напитков...
VV V
сегодня в 12:58
При его бабках должен телохранитель на руках его носить.....
ROMA DROGBA
сегодня в 12:55
Будет сто часов подметать окрестности Гудисон Парка
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100