Умер экс-игрок тбилисского «Динамо» и народный артист СССР Зураб Соткилава

Сегодня ушел из жизни известный оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава.

Получивший всемирную известность уже в качестве артиста, Соткилава начинал свою карьеру как футболист. Травмы вынудили его рано завершить карьеру, но игрок успел стать чемпионом СССР в составе тбилисского «Динамо» (1956).

Соткилава скончался после продолжительной болезни в Москве в возрасте 80 лет.

Напомним, что сегодня 75 лет могло исполниться Павлу Садырину - одному из самых заметных специалистов в истории отечественного тренерского цеха.

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