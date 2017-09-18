Умер экс-игрок тбилисского «Динамо» и народный артист СССР Зураб Соткилава

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Локомотив М -:- Амкар
20:00 сегодня Зенит -:- Уфа
  • Главные новости
  • Все новости
12:16
Федун: «Каррера? Я не комментирую»25
10:37
Новый скандал с шантажом коснулся сборной Франции21
09:55
Эмери: «Пенальти? Если Кавани и Неймар не придут к компромиссу, то я приму решение»31
08:45
Каррера - игрокам «Спартака»: «Вы хотите, чтобы я ушёл? Вы специально так делаете?»254
23:52
«Лион» проиграл ПСЖ, забив два автогола38
12:45
Симонян - игрокам «Спартака»: «За вас, честно говоря, уже обидно и стыдно»0
12:04
Бэйл: «Свист фанатов - это часть футбола, с этим нельзя ничего поделать»3
11:45
Боссы «Ман Сити» готовы удвоить зарплату Де Брюйне3
11:37
Стефен Карри отработал пробитие пенальти на «Стэмфорд Бридж»1
11:26
Дель Пьеро: «„Интер“ точно закончит этот сезон в первой тройке»6
10:52
Сегодня Павлу Садырину исполнилось бы 75 лет20
10:23
Куман: «Моуриньо сказал, что „Эвертон“ должен бороться за топ-4? Давайте будем реалистами»7
10:08
Иммобиле: «Это лучший старт сезона в моей карьере»1
09:42
Лукаку: «Празднование гола в ворота „Эвертона“? Это был небольшой стёб»12
09:27
После трансферов Неймара и Мбаппе продажи футболок ПСЖ подскочили на 75%18
09:15
Фалькао в текущем сезоне Лиги 1 забил 9 голов после 10 ударов в створ ворот15
09:06
Венгер: «Ляказетт пока не готов играть 90 минут»3
08:56
Черчесов: «Кокорин - умный парень, со стороны посмотрел, что от него убегает»22
08:35
Бартон: «Давид Силва - лучший игрок Премьер-Лиги. Он на голову сильней всех остальных»5
08:24
Зидан: «Меня больше поразил не гол Майораля, а объём выполненной им работы»8
08:14
Кафельников: «Убогие. 6 месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас уже ему замену хотят»88
00:59
Моуриньо: «Однажды Руни вернется домой»13
00:46
Пеллегри: «Моя мечта сбылась»9
00:37
Булатов: «Есть ощущение, что Каррера поплыл»32
00:24
«Тоттенхэм» зимой попробует подписать Андре Гомеша12

Умер экс-игрок тбилисского «Динамо» и народный артист СССР Зураб Соткилава

сегодня, 11:54

Сегодня ушел из жизни известный оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава.

Получивший всемирную известность уже в качестве артиста, Соткилава начинал свою карьеру как футболист. Травмы вынудили его рано завершить карьеру, но игрок успел стать чемпионом СССР в составе тбилисского «Динамо» (1956).

Соткилава скончался после продолжительной болезни в Москве в возрасте 80 лет.

Напомним, что сегодня 75 лет могло исполниться Павлу Садырину - одному из самых заметных специалистов в истории отечественного тренерского цеха.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
Rambler's Top100