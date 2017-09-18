Капелло близок к тому, чтобы возглавить «Антальяспор»

Известный итальянский специалист Фабио Капелло в ближайшее время может возглавить «Антальяспор».

На данный момент Капелло работает в китайском «Цзянсу Сунин». Турецкий клуб на днях уволил предыдущего рулевого Ризу Калимбая, поскольку команда крайне неудачно стартовала в новом сезоне местного чемпионата. В пяти играх «Антальяспор» трижды сыграл вничью и дважды уступил, занимая 16-е место в таблице.

В составе «Антальяспора» выступают такие известные футболисты, как Самуэль Это'О, Жереми Менез и Самир Насри.

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