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Капелло близок к тому, чтобы возглавить «Антальяспор»

вчера, 23:29

Известный итальянский специалист Фабио Капелло в ближайшее время может возглавить «Антальяспор». 

На данный момент Капелло работает в китайском «Цзянсу Сунин». Турецкий клуб на днях уволил предыдущего рулевого Ризу Калимбая, поскольку команда крайне неудачно стартовала в новом сезоне местного чемпионата. В пяти играх «Антальяспор» трижды сыграл вничью и дважды уступил, занимая 16-е место в таблице. 

В составе «Антальяспора» выступают такие известные футболисты, как Самуэль Это'О, Жереми Менез и Самир Насри.

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Mоnоlo
вчера в 23:36
Лучше уж карьеру закончить.
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