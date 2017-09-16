Моуриньо сомневается, что Лукаку сможет побить рекорд Руни в МЮ

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо в преддверии матча 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» объяснил, почему бывшему форварду «ирисок» Ромелу Лукаку, ныне выступающему за МЮ, будет сложно превзойти рекордное достижение нападающего «Эвертона» Уэйна Руни по голам, забитым в составе «красных дьяволов»:

«Считаю, что Уэйн провёл, пожалуй, лет 10 своей карьеры в несколько другой Премьер-Лиге. Раньше в АПЛ было проще забивать голы не только из-за разницы между топ-клубами и всеми остальными, но и из-за тактической интерпретации этого турнира. Полагаю, что в нынешней АПЛ гораздо больше обороняются, и сейчас тут намного сложнее играть».

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