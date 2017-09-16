Моуриньо: «Ибрагимовичу было труднее забивать голы. Сейчас у Лукаку лучшие условия»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, говоря об успехах форварда Ромелу Лукаку в МЮ, отметил, что в нынешнем сезоне увеличился атакующий потенциал «манкунианцев»:

«Считаю, что сейчас у Лукаку условия лучше, чем те, которые были у Златана. Нынешняя команда играет в другой футбол с другим уровнем уверенности. Эта команда второй год эволюционирует в некоторых аспектах.

Но я думаю, Ромелу всё равно заслуживает похвалы за то, как он играет с мячом и без него, за его преданность делу и общий вклад в успехи команды. Мы не можем нарадоваться.

Я доволен, но я хочу видеть больше забитых мячей. Учитывая то, как играет команда, их должно быть больше».

Напомним, ранее бельгийский форвард «красных дьяволов» заявил, что не боится конкуренции с восстанавливающимся от травмы Златаном Ибрагимовичем.

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