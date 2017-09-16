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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
17:00 сегодня Ливерпуль -:- Бернли
17:00 сегодня Уотфорд -:- Манчестер Сити
19:30 сегодня Тоттенхэм -:- Суонси Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 8 тур
17:00 сегодня Халл Сити -:- Сандерленд
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 сегодня Бавария -:- Майнц
16:30 сегодня Вердер -:- Шальке-04
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Барселона
21:45 сегодня Атлетико М -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
16:00 сегодня Кротоне -:- Интер
21:45 сегодня Рома -:- Верона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
16:30 сегодня ЦСКА -:- Ростов
19:00 сегодня Анжи -:- Краснодар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 14 тур
11:00 сегодня Луч-Энергия -:- Зенит-2
14:00 сегодня Томь -:- Спартак-2
18:00 сегодня Крылья Советов -:- Балтика
18:00 сегодня Кубань -:- Факел
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Бенитес: «„Ньюкаслу“ по силам остаться в АПЛ, но это не самая простая задача»

сегодня, 03:43

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес высказался по поводу перспектив команды в чемпионате Англии:

«Вы знаете моё мнение о прошедшем трансферном окне, но в то же время я настроен позитивно. Мы там, где мы находимся, и пока дела идут хорошо. Команде удалось сплотиться, так что мы должны продолжать выкладываться по максимуму.

Я хочу двигаться вперёд. Все в тренерском штабе готовы работать, чтобы каждый футболист прибавлял и помогал команде прогрессировать.

Сохранить прописку в АПЛ – не самая простая задача, но я думаю, что она нам по силам, и я скептически отношусь к мнению, что теперь мы можем побороться за попадание в еврокубки».

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