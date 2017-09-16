Бенитес: «„Ньюкаслу“ по силам остаться в АПЛ, но это не самая простая задача»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес высказался по поводу перспектив команды в чемпионате Англии:

«Вы знаете моё мнение о прошедшем трансферном окне, но в то же время я настроен позитивно. Мы там, где мы находимся, и пока дела идут хорошо. Команде удалось сплотиться, так что мы должны продолжать выкладываться по максимуму.

Я хочу двигаться вперёд. Все в тренерском штабе готовы работать, чтобы каждый футболист прибавлял и помогал команде прогрессировать.

Сохранить прописку в АПЛ – не самая простая задача, но я думаю, что она нам по силам, и я скептически отношусь к мнению, что теперь мы можем побороться за попадание в еврокубки».

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