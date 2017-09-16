Клопп: «Миньоле отыграет 85-87% матчей, он основной вратарь „Ливерпуля“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что, несмотря на появление в воротах Лориса Кариуса в матче Лиги чемпионов против «Севильи» (2:2), бельгийский голкипер Симон Миньоле остаётся основным вратарём «мерсисайдцев»:

«Конечно, Миньоле вернётся в ворота. Я босс, и я решаю такие вещи, игроки должны это принимать. Будет совсем нехорошо, если я начну спрашивать у него: „Что ты думаешь насчёт того, что я хочу поставить Лориса в ворота в следующей игре?“

Нам нужны сильные голкиперы, и мы не можем каждый год искать нового второго или третьего номера. У нас есть молодые вратари, которые пребывают в своём лучшем возрасте, и все они готовы играть, поэтому мы должны использовать эту ситуацию на благо клуба и команды, и все они это понимают. Никто из них не приходит ко мне в офис и не говорит: „Босс, ты ****“.

Симон Миньоле – номер один в „Ливерпуле“. К концу сезона он проведёт 85-87 % матчей. Кариус отлично сыграл в матче с „Севильей“, но болельщикам, пожалуй, нужно привыкнуть к манере его игры».

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