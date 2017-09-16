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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
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17:00 Матч завершен Уотфорд 0:6 Манчестер Сити
19:30 сегодня Тоттенхэм -:- Суонси Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 8 тур
17:00 Матч завершен Халл Сити 1:1 Сандерленд
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 Матч завершен Бавария 4:0 Майнц
16:30 Матч завершен Вердер 1:2 Шальке-04
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
17:15 86’ Хетафе 1:2 Барселона
21:45 сегодня Атлетико М -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
16:00 Матч завершен Кротоне 0:2 Интер
21:45 сегодня Рома -:- Верона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
16:30 Матч завершен ЦСКА 2:0 Ростов
19:00 Идет первый тайм, 2’ Анжи 0:0 Краснодар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 14 тур
11:00 Матч завершен Луч-Энергия 1:1 Зенит-2
14:00 Матч завершен Томь 1:2 Спартак-2
18:00 Закончился первый тайм Крылья Советов 1:0 Балтика
18:00 47’ Кубань 2:1 Факел
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Гвардиола пообщался с Элтоном Джоном до матча с «Уотфордом»

сегодня, 17:24
УотфордУотфорд0 : 6Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола до начала матча 5-го тура АПЛ против «Уотфорда» повстречался с сэром Элтоном Джоном.

Каталонский специалист и известный музыкант пожали друг другу руки и обменялись парочкой реплик в одном из подтрибунных помещений «Викарэйдж Роад».

Напомним, что певец является поклонником «Уотфорда», а ранее даже занимал пост президента клуба.

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Все комментарии
Caniggia
сегодня в 18:48
    Vector
    сегодня в 18:41
    И Гвардиола случайно утилизировал Уотфорд
    3веробой
    сегодня в 18:34
    Обсудили то, как они Погбу на днях травмировали)
    MaX10
    сегодня в 18:20
    Элтона в сити все устраивает, и цвет и пэп ему пригляделся
    Гонец от Князя 2
    сегодня в 18:14
    Вот так зашквар на глазах у изумлённой публики.
    Viskas el Babselona
    сегодня в 18:05
      BESTjuventus10
      сегодня в 17:58
      пепка получил удовольствие?
      Чупакабра
      сегодня в 17:56
      Футбол самый популярный вид спорта. Вот и пытаются за счёт футбола популизировать свои движения. Сначала капитанская повязка МЮ теперь этот. Короче заполонили всю планету в том числе и футбол! (
      Viduka
      сегодня в 17:55
      И все это под музыку ярого фаната "Сити" Галлахера.
      alexov222
      сегодня в 17:52
      венгер негодует
      Гонец от Князя 2
      сегодня в 17:51
        Гус Пойет
        сегодня в 17:51
        Репликами можно было бы и не в подтрибунном помещении обмениваться
        Гонец от Князя 2
        сегодня в 17:50
          ману дель мораль
          сегодня в 17:37
          Ну....
          Им наверно есть о чем поговорить... Пеп ему о столице, о родине своей рассказывал может быть))
          311
          сегодня в 17:35
          Вон оно чё, Михалыч! Вон оно че!)
          Глор ПСЖ
          сегодня в 17:34
            Jeck Denielse
            сегодня в 17:30
            Это ещё не повод обвинять Хосепа в "элтоноджомизме".....))
            Zidane.5
            сегодня в 17:26
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