Гвардиола пообщался с Элтоном Джоном до матча с «Уотфордом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола до начала матча 5-го тура АПЛ против «Уотфорда» повстречался с сэром Элтоном Джоном.
Каталонский специалист и известный музыкант пожали друг другу руки и обменялись парочкой реплик в одном из подтрибунных помещений «Викарэйдж Роад».
Напомним, что певец является поклонником «Уотфорда», а ранее даже занимал пост президента клуба.
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Радужные сэры нашли друг друга
Радужные сэры нашли друг друга
Им наверно есть о чем поговорить... Пеп ему о столице, о родине своей рассказывал может быть))
Им наверно есть о чем поговорить... Пеп ему о столице, о родине своей рассказывал может быть))