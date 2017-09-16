Гвардиола пообщался с Элтоном Джоном до матча с «Уотфордом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола до начала матча 5-го тура АПЛ против «Уотфорда» повстречался с сэром Элтоном Джоном.

Каталонский специалист и известный музыкант пожали друг другу руки и обменялись парочкой реплик в одном из подтрибунных помещений «Викарэйдж Роад».

Напомним, что певец является поклонником «Уотфорда», а ранее даже занимал пост президента клуба.

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