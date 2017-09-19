Брюссель может лишиться возможности проведения ЧЕ-2020

Брюссель испытывает проблемы со строительством стадиона и может лишиться права принимать матчи Евро-2020. Городу потребуется 150 дней на утверждение разрешения на строительство, еще 12-18 месяцев уйдет на возведение арены. Об этом сообщил генеральный секретарь Королевской бельгийской футбольной ассоциации Коэн де Брабандер. Также функционер отметил, что финальное решение о возможном исключении Брюсселя из числа городов-хозяев турнира остается в руках УЕФА:

«Мы по-прежнему верим, что примем матчи чемпионата Европы, но надо оставаться реалистами и понимать, что решение зависит не от нас».

Напомним, что ряд матчей также примет и Санкт-Петербург.

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