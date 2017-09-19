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Ла Лига оштрафовала «Сельту» за низкую посещаемость домашних матчей

сегодня, 19:10

Руководство Ла Лиги приняло решение оштрафовать «Сельту» за низкую посещаемость первых двух домашних матчей сезона.

По правилам чемпионата, сектор стадиона, который находится напротив главной камеры для телетрансляций, должен быть заполнен на 70 % и больше. Матчи «Сельты» с «Реалом Сосьедад» и «Алавесом» собрали недостаточно много болельщиков.

Чтобы избежать дальнейших нарушений, «кельты» снизили цены на места, расположенные перед камерой. Отныне билеты будут стоить 40 евро.

Напомним, что «Сельту» сейчас тренирует бывший помощник Луиса Энрике в «Барселоне» Хуан Карлос Унсуэ.

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Все комментарии
Hala Madrid
сегодня в 20:37
У нас такой закон не прошёл бы, ведь есть бюджетники, студенты и солдаты =)
Bavaria_M
сегодня в 20:27
жесть)
скоро в апл так же будут делать
EvgenyS ответил makkie
сегодня в 20:25
makkie:
Гинер бы разорился в России :D
    Старлей84
    сегодня в 20:12
    Л- логика. Не ходят болелы на футбол, т.е. клуб не зарабатывает бабок с продажи билетов, а накажем как их на бабки, которых они и так не заработали, чтоб в следующий раз билеты лучше продавались.
    Monolo
    сегодня в 20:11
    И какой то глор Ла лиги мне тут рассказывал что Испания не уступает Англии по посещаемости. Смех.
    Адвокат 76
    сегодня в 20:09
    Их уровень жизни с нашим и рядом не поставишь, а их зарплаты с нашими это вообще пропасть, для них 40 евро это нормальная цена на билеты, ходить там можно за такие цены да и футбол там намного интересен по сравнению с нашим.
    RIR68
    сегодня в 20:03
    Федуну штраф не грозит. пишет, что стадион заполнен, а полупустые трибуны прям глаз мозолят!!!
    Dominators ответил memphis
    сегодня в 19:50
    memphis:
    а у нас на новых стадионах всегда по 50-60 тыс. болельщиков, мы же поэтому и настроили новые стадионы)))
    ЧМ пройдет , а стадионы останутся . В Ростове построили массу новых дорог , аэропорт ,реконструируют 6 стадионов в области . Если бы не ЧМ , так бы жили в разрухе . Да украли много , но все равно мы бы этих денег не увидели , их бы украли и так без нас с тобой . Вот привлечь зрителей на стадионы это задача РФС , но пока там Мутко с сотоварищами это сложно . Надеюсь турнут их после ЧМ .
    вячеслав остапенко
    сегодня в 19:48
    Я в первые узнал что штрафуют команды за низкое посещаемость болельщиков на стадионе
    wingback
    сегодня в 19:43
      Cules2013
      сегодня в 19:42
      Хах, я и не знал, что такое возможно. по факту, двойное наказание - и так мало денег от билетов, ещё и оштрафовали. Налог на бедность - это, конечно, весело.
      3ton
      сегодня в 19:39
      В Испании не сильно популярен поход на стадион.
      + там много другого ТОПового вида спорта
      В Барселоне и Мадриде много туристов ходид на стадионы .
      marvel777 ответил Zenit0077
      сегодня в 19:38
      Zenit0077:
      'Гинер бы разорился в России :D' ___________________________________ Сам хоть понял что написал?
      он имел в виду если бы у нас правила такие были)
      Igo0rek
      сегодня в 19:36
      Что за дичь?!
      Смитерс
      сегодня в 19:36
        memphis
        сегодня в 19:28
        а у нас на новых стадионах всегда по 50-60 тыс. болельщиков, мы же поэтому и настроили новые стадионы)))
        Mamaev
        сегодня в 19:25
        Почти 2500 руб, и это после того как снизили-не многовато для середняка? У гишпанцев видимо совсем другие зарплаты
        Arsenal London is Red
        сегодня в 19:22
        Ла Лига хочет еще АПЛ обогнать по посещаемости, ну да, ну да.
        juchok
        сегодня в 19:18
        какое место в таблице-такая и посещаемость!
        Mamaev
        сегодня в 19:17
        Вот lol
        КЭТиК
        сегодня в 19:17
        Можно детишек загонять бесплатно. Будет всем хорошо.
        Apsny
        сегодня в 19:17
        Может и подстегнет это болельщиков ходить на стадион).
        Zenit0077 ответил makkie
        сегодня в 19:16
        makkie:
        Гинер бы разорился в России :D
        'Гинер бы разорился в России :D'

        ___________________________________

        Сам хоть понял что написал?
        severnyj84
        сегодня в 19:15
        Скоро и спартак до этого дойдет.
        Zimmer
        сегодня в 19:15
        Каких только штрафов не бывает.
        makkie
        сегодня в 19:11
        Гинер бы разорился в России :D
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