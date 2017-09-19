Ла Лига оштрафовала «Сельту» за низкую посещаемость домашних матчей

Руководство Ла Лиги приняло решение оштрафовать «Сельту» за низкую посещаемость первых двух домашних матчей сезона.

По правилам чемпионата, сектор стадиона, который находится напротив главной камеры для телетрансляций, должен быть заполнен на 70 % и больше. Матчи «Сельты» с «Реалом Сосьедад» и «Алавесом» собрали недостаточно много болельщиков.

Чтобы избежать дальнейших нарушений, «кельты» снизили цены на места, расположенные перед камерой. Отныне билеты будут стоить 40 евро.

Напомним, что «Сельту» сейчас тренирует бывший помощник Луиса Энрике в «Барселоне» Хуан Карлос Унсуэ.

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