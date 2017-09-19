«Шальке» - «Бавария»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 5-го тура Бундеслиги между «Шальке-04» и «Баварией». Отметим, что мюнхенцам не сможет помочь сломавший ногу Мануэль Нойер. В этом году голкипер уже не сыграет.

«Шальке-04»: Ферманн, Очипка, Керер, Налдо, Настасич, Харит, Калиджури, Бенталеб, Горецка, МакКенни, Бургшталлер.

«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Киммих, Мартинес, Рафинья, Толиссо, Коман, Хамес, Руди, Мюллер, Левандовски.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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