«Шальке» - «Бавария»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 5-го тура Бундеслиги между «Шальке-04» и «Баварией». Отметим, что мюнхенцам не сможет помочь сломавший ногу Мануэль Нойер. В этом году голкипер уже не сыграет.
«Шальке-04»: Ферманн, Очипка, Керер, Налдо, Настасич, Харит, Калиджури, Бенталеб, Горецка, МакКенни, Бургшталлер.
«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Киммих, Мартинес, Рафинья, Толиссо, Коман, Хамес, Руди, Мюллер, Левандовски.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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Удачи Баварии.
Удачи Баварии.
Давай Шальке-04 ты дома, надо побеждать!
Давай Шальке-04 ты дома, надо побеждать!