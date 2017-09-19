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    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
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21:30 Идет первый тайм, 39’ Шальке-04 0:2 Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 5 тур
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«Шальке» - «Бавария»: стартовые составы

сегодня, 20:51
Шальке-04Шальке-040 : 2БаварияБаварияИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы на матч 5-го тура Бундеслиги между «Шальке-04» и «Баварией». Отметим, что мюнхенцам не сможет помочь сломавший ногу Мануэль Нойер. В этом году голкипер уже не сыграет.

«Шальке-04»: Ферманн, Очипка, Керер, Налдо, Настасич, Харит, Калиджури, Бенталеб, Горецка, МакКенни, Бургшталлер.

«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Киммих, Мартинес, Рафинья, Толиссо, Коман, Хамес, Руди, Мюллер, Левандовски.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
сегодня в 21:48
Я думаю победит Шальки
EvgenyS
сегодня в 21:23
Парочка банок от Левандовски точно будет.
Удачи Баварии.
juchok
сегодня в 21:04
п2 на классе!
Schalke-04
сегодня в 20:59
Целый день только и думаю, об этом матче.
Давай Шальке-04 ты дома, надо побеждать!
Igo0rek
сегодня в 20:58
Шальке, не подведи!
sihafazatron
сегодня в 20:53
удачи шальке)
dimagas1
сегодня в 20:52
Будем посмотреть.
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