«Болонья» и «Интер» объявили стартовые составы на матч 5-го тура Серии А.
«Болонья»: Миранте, Мбайе, Гонсалес, Хеландер, Масина, Донса, Пульгар, Поли, Верди, Петкович, Ди Франческо.
«Интер»: Ханданович, Д’Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо, Весино, Валеро, Кандрева, Мариу, Перишич, Икарди.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, в минувшем туре «Интер» одолел «Кротоне», а «Болонья» уступила «Фиорентине».
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