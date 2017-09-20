Клопп: «Я уже устал от того, что мы пропускаем такие голы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды от «Лестера» в матче 1/16 финала Кубка Лиги (0:2):

«Я уже устал от того, что мы пропускаем такие голы. Нельзя вот так играть в футбол. История этого поединка была проста: в первом тайме мы действовали намного лучше, показали хорошую игру, хоть и не забили, но это часть футбола. Но до тех пор, пока мы пропускаем вот такие мячи, как сегодня, нам будет довольно сложно».

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