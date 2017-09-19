Конте - самый успешный тренер топ-5 лиг Европы за 100 последних матчей

Одно известное британское издание составило рейтинг тренеров из топ-5 ведущих лиг Европы на основании количества набранных очков командами под руководством специалистов в последних 100 матчах в национальных первенствах.
Лидером рейтинга оказался главный тренер «Челси», а в прошлом «Ювентуса», Антонио Конте, чьи команды набрали 247 очков из 300 возможных.
1. Антонио Конте - 247 очков;
2. Массимилиано Аллегри - 238;
3. Карло Анчелотти - 236;
4. Хосеп Гвардиола - 231;
5. Диего Симеоне - 214;
7-8. Арсен Венгер - 197;
7-8. Маурисио Почеттино - 197;
9. Жозе Моуриньо - 188;
10. Юрген Клопп - 171.
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блогер)))
блогер)))
Намбер уан совсем опустился, Энрике вообще нет в списке.
Клопп как обычно самом внизу как и Ливерпуль со своей защитой.
Если Клопп уйдет в Баварию думаю это будет очень круто!
Намбер уан совсем опустился, Энрике вообще нет в списке.
Клопп как обычно самом внизу как и Ливерпуль со своей защитой.
Если Клопп уйдет в Баварию думаю это будет очень круто!
Хотите сказать что Луис Энрике у руля Барсу не набрал?
Хотите сказать что Луис Энрике у руля Барсу не набрал?