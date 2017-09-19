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Конте - самый успешный тренер топ-5 лиг Европы за 100 последних матчей

сегодня, 12:37

Одно известное британское издание составило рейтинг тренеров из топ-5 ведущих лиг Европы на основании количества набранных очков командами под руководством специалистов в последних 100 матчах в национальных первенствах.

Лидером рейтинга оказался главный тренер «Челси», а в прошлом «Ювентуса»Антонио Конте, чьи команды набрали 247 очков из 300 возможных.

1. Антонио Конте - 247 очков;
2. Массимилиано Аллегри - 238;
3. Карло Анчелотти - 236;
4. Хосеп Гвардиола - 231;
5. Диего Симеоне - 214;
7-8. Арсен Венгер - 197;
7-8. Маурисио Почеттино - 197;
9. Жозе Моуриньо - 188;
10. Юрген Клопп - 171.

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Все комментарии
lobstersss ответил Глор ПСЖ
сегодня в 13:02
Глор ПСЖ:
Я уже раньше спрашивал тебя, но спрошу ещё раз - скажи, дружище, тяжело читать новости смысл которых ты не понимаешь?
мне кажется, он вообще мало чего понимает.
блогер)))
ПФК ЦСКА Моscow
сегодня в 12:59
интересная методика))
Глор ПСЖ ответил DXTK
сегодня в 12:59
DXTK:
Интересно когда это Конте успех 100 матчей с Челси провести в чемпионате Англии? у него был двух летний перерыв. Тогда Хотите сказать что Луис Энрике у руля Барсу не набрал?
Я уже раньше спрашивал тебя, но спрошу ещё раз - скажи, дружище, тяжело читать новости смысл которых ты не понимаешь?
neomessi
сегодня в 12:58
Конте крут)
Намбер уан совсем опустился, Энрике вообще нет в списке.
Клопп как обычно самом внизу как и Ливерпуль со своей защитой.
Если Клопп уйдет в Баварию думаю это будет очень круто!
Gianfranco Zola
сегодня в 12:57
Наш человек!
DXTK
сегодня в 12:56
Интересно когда это Конте успех 100 матчей с Челси провести в чемпионате Англии? у него был двух летний перерыв. Тогда

Хотите сказать что Луис Энрике у руля Барсу не набрал?
juchok
сегодня в 12:56
итальянская школа-лучшая!
Глор ПСЖ
сегодня в 12:56
Удивительно, что Венгер не четвёртый.
street-steal67 ответил Killofwrath
сегодня в 12:55
Killofwrath:
будто это заслуга зидана
Тренер -человек отвечающий за результат, следовательно заслуга Зидана, как в победах, так и в поражениях.
Капитан Смoллетт ответил Killofwrath
сегодня в 12:54
Killofwrath:
будто это заслуга зидана
Вообще-то да...
Killofwrath ответил street-steal67
сегодня в 12:50
street-steal67:
Скоро Зизу наберет свои 100 матчей у руля королевского клуба и Конте придется подвинуться...
будто это заслуга зидана
ДСА
сегодня в 12:50
Зидан столько игр еще не наиграл.
LOpp
сегодня в 12:49
где Зидан?
street-steal67
сегодня в 12:46
Скоро Зизу наберет свои 100 матчей у руля королевского клуба и Конте придется подвинуться...
VIPded
сегодня в 12:46
Успехов Антонио с Челси!!!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:45
ЭТО ВАМ НЕ ТРЕНЕРИШКА !
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