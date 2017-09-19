Конте - самый успешный тренер топ-5 лиг Европы за 100 последних матчей

Одно известное британское издание составило рейтинг тренеров из топ-5 ведущих лиг Европы на основании количества набранных очков командами под руководством специалистов в последних 100 матчах в национальных первенствах.

Лидером рейтинга оказался главный тренер «Челси», а в прошлом «Ювентуса», Антонио Конте, чьи команды набрали 247 очков из 300 возможных.

1. Антонио Конте - 247 очков;

2. Массимилиано Аллегри - 238;

3. Карло Анчелотти - 236;

4. Хосеп Гвардиола - 231;

5. Диего Симеоне - 214;

7-8. Арсен Венгер - 197;

7-8. Маурисио Почеттино - 197;

9. Жозе Моуриньо - 188;

10. Юрген Клопп - 171.

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