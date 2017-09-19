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Тотти начал посещать тренерские курсы

сегодня, 11:01

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти наверняка рассматривает возможность поработать тренером в будущем.

Сообщается, что 40-летний итальянец вчера посетил первое занятие тренерских курсов по получению категории B, которые продлятся 7 недель. Если «Император» получит данную лицензию, то сможет тренировать молодежные команды либо клубы 4-го дивизиона и ниже. Маловероятно, что Тотти намерен довольствовать этим, потому, скорее всего, потом он будет учиться на категорию А и Про.

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Все комментарии
barcelona and cruyff
сегодня в 11:17
Через несколько лет легенда итальянского футбола станет тренером Ромы. Удачи Тотти
Igo0rek
сегодня в 11:07
Не знаю как там с тактикой и тому подобным. Но порядок у него в команде будет 100%
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