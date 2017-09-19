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    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
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Мбаппе, Дембеле и Рэшфорд - среди претендентов на премию Golden Boy

сегодня, 15:08

Объявлены претенденты на награду Golden Boy, которая является аналогом «Золотого мяча» для игроков не старше 21 года.

Аарон Мартин ("Эспаньол"), Жан-Кевин Огюстен ("РБ Лейпциг"), Родриго Бентанкур ("Ювентус"), Стевен Бергвейн (ПСВ), Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Усман Дембеле ("Барселона"), Амаду Диавара ("Наполи"), Каспер Долберг ("Аякс"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Габриэль Жезус ("Манчестер Сити"), Джо Гомес ("Ливерпуль"), Бенжамин Хенрикс ("Байер"), Борха Майораль ("Реал"), Килиан Мбаппе (ПСЖ); Эмре Мор ("Сельта"), Рис Оксфорд ("Боруссия" Менхенгладбах), Кристиан Пулишич ("Боруссия" Дортмунд), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Аллен Сен-Максимен ("Ницца"), Доминик Соланке ("Ливерпуль"), Тео Эрнандес ("Реал"), Юри Тилеманс ("Монако"), Энес Унал ("Вильярреал"), Кайл Уокер-Питерс ("Тоттенхэм").

Напомним, что в прошлом году лауреатом премии стал полузащитник «Баварии» Ренату Санчеш, который ныне выступает за «Суонси Сити» на правах аренды.

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Все комментарии
Igo0rek ответил yudin_duda
сегодня в 16:05
yudin_duda:
Пхахах, отыграл пол сезона и должен взять, не смеши...
Жезус за пол сезона сделал больше, чем твой Рэшфорд...
DEIVID 2 ответил yudin_duda
сегодня в 15:55
yudin_duda:
Пхахах, отыграл пол сезона и должен взять, не смеши...
В то время как Мбаппе рвал оборону Сити в ЛЧ, твой Рэшфорд еле-еле сподобился на 1 жалкий гол в ворота Сельты во второсортной ЛЕ.
DEIVID 2
сегодня в 15:53
Если и выбирать, то только между французами, новоиспеченный парижанин в ЛЧ запомнился больше.
ericbaze
сегодня в 15:46
Конечно же награду получит Рэшфорд у него 3 кубка в этом сезоне и он был одним из ключевых игроков в завоевании трофеей.
Марк Аврелий ответил yudin_duda
сегодня в 15:43
yudin_duda:
Рашфорд должен забирать, намного лучше этой распиаренной пары...
Смешно) Рэшфорд как игрок явно слабее Мбаппе.
Марк Аврелий
сегодня в 15:43
Конечно Мбаппе.
Nazi
сегодня в 15:42
Тут думать не о чем. Мбаппе на голову сильнее, одареннее и смышленнее всех остальных. А уж в зрелости футбола в соотношении с возрастом так на все две головы:)
cska1234
сегодня в 15:42
Позвольте напомнить что лимит работает, поэтому у нас столько претендентов на голден боя.
neomessi
сегодня в 15:38
Габриэль Жезус или Килиан Мбаппе
yudin_duda ответил Igo0rek
сегодня в 15:37
Пхахах, отыграл пол сезона и должен взять, не смеши...
yudin_duda
сегодня в 15:36
Рашфорд должен забирать, намного лучше этой распиаренной пары...
Dude-MU ответил Cektor
сегодня в 15:31
Cektor:
очень много талантов ....)) главное что бы победитель не повторил судьбу Санчеша ..
Ты видел как он играет за Суонси?
Dinosaurier
сегодня в 15:30
Однозначно, приз должен достаться Рэшфорду!
Igo0rek
сегодня в 15:30
Жезус должен забрать награду!
sir_Alex
сегодня в 15:27
Рэшфорд достоин награды.
Klassе
сегодня в 15:27
Так, я не понял, дзюба где?
street-steal67 ответил Глор ПСЖ
сегодня в 15:25
Глор ПСЖ:
Не важно кто возьмёт, главное, что Дембеле чеканит мяч на все свои сто тридцать миллионов)
он теперь долго еще чеканить не сможет...
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:18
ВАЛЕРИЙ РЕЙНГОЛЬД ГЛАВНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА ПРЕМИЮ GOLDEN RAIN
Cektor
сегодня в 15:17
очень много талантов ....)) главное что бы победитель не повторил судьбу Санчеша ..
juchok
сегодня в 15:13
распиаренный Мбаппе возьмет!
Глор ПСЖ
сегодня в 15:13
Не важно кто возьмёт, главное, что Дембеле чеканит мяч на все свои сто тридцать миллионов)
Mоnоlo
сегодня в 15:13
Уокера младшего поощрили. Приятно.

Скорее всего возьмет Мбаппе. Пиар у него конечно очень мощный.
Дима Будаев
сегодня в 15:12
Я за Рэшфорда и Жезуса
Рауль и Зидан
сегодня в 15:11
Мбаппе скорее всего и возьмет
Капитан Смoллетт
сегодня в 15:11
рэшфорд! без вариантов!
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