Мбаппе, Дембеле и Рэшфорд - среди претендентов на премию Golden Boy

Объявлены претенденты на награду Golden Boy, которая является аналогом «Золотого мяча» для игроков не старше 21 года.

Аарон Мартин ("Эспаньол"), Жан-Кевин Огюстен ("РБ Лейпциг"), Родриго Бентанкур ("Ювентус"), Стевен Бергвейн (ПСВ), Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Усман Дембеле ("Барселона"), Амаду Диавара ("Наполи"), Каспер Долберг ("Аякс"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Габриэль Жезус ("Манчестер Сити"), Джо Гомес ("Ливерпуль"), Бенжамин Хенрикс ("Байер"), Борха Майораль ("Реал"), Килиан Мбаппе (ПСЖ); Эмре Мор ("Сельта"), Рис Оксфорд ("Боруссия" Менхенгладбах), Кристиан Пулишич ("Боруссия" Дортмунд), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Аллен Сен-Максимен ("Ницца"), Доминик Соланке ("Ливерпуль"), Тео Эрнандес ("Реал"), Юри Тилеманс ("Монако"), Энес Унал ("Вильярреал"), Кайл Уокер-Питерс ("Тоттенхэм").

Напомним, что в прошлом году лауреатом премии стал полузащитник «Баварии» Ренату Санчеш, который ныне выступает за «Суонси Сити» на правах аренды.

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