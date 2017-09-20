Донадони: «Я просто надеюсь, что в пользу „Болоньи“ тоже назначат такой пенальти»

Главный тренер «Болоньи» Роберто Донадони после домашней встречи с «Интером» в рамках 5-го тура чемпионата Италии (1:1) усомнился в правильности решения судьи, который назначил пенальти в ворота хозяев, позволивший миланскому клубу сравнять счёт в поединке:

«Я просто надеюсь, что в матчах с „Ювентусом“, „Наполи“, „Ромой“ или „Миланом“ в нашу пользу тоже назначат такой пенальти. Надеюсь, что подобные инциденты будут рассматриваться одинаково.

Пенальти не может быть следствием неудачного стечения обстоятельств. В данном эпизоде Мбайе тоже потерял равновесие, да и Эдер бежал в другую от ворот сторону. Я не хочу говорить об этом, иначе мы снова вступим в эти старые споры. Мы всегда сомневаемся – а дали бы этот пенальти в обратную сторону? Я не знаю».

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