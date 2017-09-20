Анчелотти: «Сегодня все сыграли очень хорошо. Трудно выделить кого-то одного»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Испания. Кубок
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Нидерланды. Кубок Голландии
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. Кубок России
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Украина. Кубок
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 сегодня Луч-Энергия -:- Анжи
15:00 сегодня Шинник -:- Урал
15:00 сегодня Тамбов -:- Арсенал Т
15:00 сегодня Оренбург -:- Рубин
15:00 сегодня Томь -:- Краснодар
17:00 сегодня Авангард Кур -:- ЦСКА
17:00 сегодня Тюмень -:- Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
19:00 сегодня Кубань -:- Спартак М
  • Главные новости
  • Все новости
00:50
Покер Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар»140
23:43
«Интер» не смог увезти победу из Болоньи35
23:23
«Бавария» уверенно обыграла «Шальке». Хамес отметился первым голом за мюнхенцев12
21:13
Рахимов может сменить Калитвинцева в «Динамо»40
19:49
Итальянский сенатор предложил отправить Дибалу в Северную Корею32
03:52
Павлюченко: «„Зенит“ сейчас в порядке, поэтому и „Спартаку“ стало тяжелее»1
03:38
Дюков: «„Зениту“ не удалось купить всех, кого мы хотели»1
03:23
Жамалетдинов: «Я бы не был против когда-нибудь стать похожим на кого-то из форвардов МЮ»2
02:57
Тедеско: «„Шальке“ потерпел заслуженное поражение»0
02:28
Мостовой: «Не вижу причин, почему „Спартак“ может не одолеть „Кубань“»1
01:56
Клопп: «Я уже устал от того, что мы пропускаем такие голы»1
01:41
Дюков: «Основная цель „Зенита“ – войти и закрепиться в топ-10 сильнейших клубов Европы»4
01:21
Трабукки: «Каррера сам предложил клубу кандидатуру Петковича»0
00:35
Лионель Месси забил свой 300-й гол на «Камп Ноу»13
00:22
Сын Алекса Фергюсона настроен обыграть «Арсенал» Венгера3
23:54
Гол Алли принес «Тоттенхэму» победу над «Барнсли» в Кубке Лиги8
23:42
«Лестер» расправился с «Ливерпулем» в Кубке Лиги34
23:01
Брюссель может лишиться возможности проведения ЧЕ-20202
22:39
Будогосский: «Пока рано ставить вопрос о работе женщин-арбитров в первом дивизионе»8
22:28
В ПСЖ решили оставить Кавани основным пенальтистом. Неймар — резервный41
22:13
Веллитон: «Если больше не поиграю в России, всю оставшуюся жизнь буду болеть за „Спартак“»26
22:05
«Спартак» отправился в Краснодар без Реброва29
21:57
Зидан - о конфликте в ПСЖ: «В „Реале“ мы заранее знаем, кто исполнит пенальти»19
21:40
Будогосский: «Сельдяков совершил ошибку и, возможно, пропустит один тур»12
21:00
«Болонья» и «Интер» объявили стартовые составы4

Анчелотти: «Сегодня все сыграли очень хорошо. Трудно выделить кого-то одного»

сегодня, 02:44
Шальке-04Шальке-040 : 3БаварияБаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды над «Шальке» (3:0) в 5-м туре Бундеслиги:

«„Бавария“ хорошо смотрелась в течение всех 90 минут. Мы играли с высокой интенсивностью и компактно действовали в обороне. Хамес сыграл отлично, хорошо комбинировал и здорово поработал на команду, но с точки зрения выносливости он пока не готов на все сто процентов. Сегодня все сыграли очень хорошо, не могу выделить кого-то одного. Я доволен каждым из футболистов».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
weinmar
сегодня в 03:36
Ну и Ульрайх тоже несколько раз крепко выручил.
weinmar
сегодня в 03:35
Хамес просто молодец, везде успевает, а на Томаса больно смотреть. Большая часть пасов мимо. Очень надеюсь, что его черная полоса скоро закончится.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100