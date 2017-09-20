Анчелотти: «Сегодня все сыграли очень хорошо. Трудно выделить кого-то одного»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды над «Шальке» (3:0) в 5-м туре Бундеслиги:

«„Бавария“ хорошо смотрелась в течение всех 90 минут. Мы играли с высокой интенсивностью и компактно действовали в обороне. Хамес сыграл отлично, хорошо комбинировал и здорово поработал на команду, но с точки зрения выносливости он пока не готов на все сто процентов. Сегодня все сыграли очень хорошо, не могу выделить кого-то одного. Я доволен каждым из футболистов».

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