Вальверде: «Месси – необычайный футболист. У меня просто нет слов»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде​ после победы над «Эйбаром» в матче 5-го тура чемпионата Испании (6:1) выразил своё восхищение форвардом каталонской команды Лионелем Месси, который забил четыре мяча в ворота соперника:

«Месси – самый умный футболист, которого я когда-либо видел. Он производит особенное впечатление, хоть вы и не представляете, как это ему удаётся. Это необычайный футболист. У меня просто нет слов.

„Эйбар“ – отважная команда. Если вы посмотрите на счёт, то может показаться, что победа досталась нам легко, но это было не так. Они часто доставляли нам трудности».

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