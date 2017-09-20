Тедеско: «„Шальке“ потерпел заслуженное поражение»

Наставник «Шальке-04» Доменико Тедеско прокомментировал домашнее поражение от «Баварии» (0:3) в 5-м туре чемпионата Германии:

«Мы попытались прессинговать и закрывать свободные зоны при обороне, и мы проделали хорошую работу. „Шальке“ какое-то время владел мячом и имел шансы забить, но мы потерпели заслуженное поражение, потому что „Бавария“ очень хорошо контролировала мяч. Нам было трудно им завладеть.

Наши игроки пробежали большую дистанцию и играли с большим желанием, но огорчить соперника не получилось».

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